Σε τέσσερα νοκ άουτ ματς θα κριθούν τα εισιτήρια των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας και εάν δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι.

Το... ανανεωμένο Κύπελλο Ελλάδας συνεχίζεται την Τετάρτη (14/1) με τέσσερα παιχνίδια που θα κρίνουν τα εισιτήρια στα ημιτελικά της διοργάνωσης. ΠΑΟΚ, Κηφισιά, ΟΦΗ και Άρης προκρίθηκαν στους «8» μέσω της διαδικασίας των Play Offs και θα αντιμετωπίσουν (αντιστοίχως) τις ομάδες της πρώτης τετράδας, Ολυμπιακό, Λεβαδειακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Οι αγώνες που θα γίνουν σε Φάληρο, Βοιωτία, Νέα Φιλαδέλφεια και ΟΑΚΑ έχουν χαρακτήρα... τελικού, καθώς είναι μονοί, νοκ άουτ, που σημαίνει πως το βράδυ θα έχουμε την τετράδα του Κυπέλλου. Τι ισχύει όμως σε ενδεχόμενη ισοπαλία στην κανονική διάρκεια;

Όπως και στους αγώνες των Play Offs δεν υπάρχει ημίωρη παράταση και η πρόκριση στα ημιτελικά θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτό θα αλλάξει στα ημιτελικά, όπου θα έχουμε διπλούς αγώνες και παράταση σε ενδεχόμενη ισοπαλία.

Το πρόγραμμα της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας

15:00: Λεβαδειακός - Κηφισιά, Cosmote Sport 1HD

17:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ, Cosmote Sport 3HD

18:30: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 2HD

20:30: Παναθηναϊκός - Άρης, Cosmote Sport 1HD

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου.Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Από αυτόν τον γύρο σε ενδεχόμενο που δεν υπάρχει νικητής στην κανονική διάρκεια θα ακολουθήσει παράταση κι αν χρειαστεί πέναλτι, όπως θα ισχύει και στον τελικό.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός : ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης

: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός/ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός/Άρης 2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός/Κηφισιά - ΑΕΚ/ΟΦΗ

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό