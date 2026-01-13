Η αποστολή του Λεβαδειακού για τον νοκ άουτ αγώνα με την Κηφισιά, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας (14/1, 15:00).

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για το νοκ άουτ ματς με την Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και στον τιμωρημένο Ταξιάρχη Φίλωνα.

Θυμίζουμε πως ο αγώνας της Βοιωτίας είναι μονός και πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.

H ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ, σε διπλούς αγώνες.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.