Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπιτς και Φίλωνα κόντρα στην Κηφισιά
Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για το νοκ άουτ ματς με την Κηφισιά για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία Μπέντζαμιν Βέρμπιτς και στον τιμωρημένο Ταξιάρχη Φίλωνα.
Θυμίζουμε πως ο αγώνας της Βοιωτίας είναι μονός και πως σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι.
H ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ, σε διπλούς αγώνες.
Η αποστολή του Λεβαδειακού
Λοντίγκιν, Άνακερ, Βαλληνδράς, Λιάγκας, Χάνα, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.
