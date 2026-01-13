Η αποστολή της Κηφισιάς για τον νοκ άουτ αγώνα με το Λεβαδειακό, στη Βοιωτία, για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Κηφισιά με την πρόκριση επί του Βόλου εξασφάλισε την παρθενική της συμμετοχή στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας και επόμενος αντίπαλος της είναι ο Λεβαδειακός, τον οποίο θα αντιμετωπίσει σε μονό ματς στη Βοιωτία (14/1, 15:00).

O Σεμπάστιαν Λέτο έχει στη διάθεση του τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του, Δημήτρη Θεοδωρίδη και Τσε Νούνελι, οι οποίοι έχουν ρυθμό, καθώς προέρχονται από γεμάτη σεζόν και μπήκαν άμεσα στα πλάνα του Αργεντινού τεχνικού με δυο προπονήσεις.

Από εκεί και πέρα εκτός αποστολής έμεινε ο τρίτος νεοαποκτηθέντας, Μιγκέλ Ταβάρες, ο οποίος λόγω της μεγάλης του αποχής (έχει να παίξει από τις 26 Απριλίου) χρειάζεται ειδική διαχείριση, ενώ για λόγους αποφόρτισης δεν θα αγωνιστεί με τους Βοιωτούς ο βασικός στόπερ Γιακούμπ Πόκορνι.

Ο κόουτς της Κηφισιάς υπολογίζει και πάλι στον αρχηγό του, Αλμπέρτο Μποτία, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του, εν αντιθέσει με τους Κωνσταντίνο Ρουκουνάκι και Γιασέρ Λαρουσί, οι οποίοι παραμένουν εκτός. Τέλος, διαθέσιμος δεν είναι ούτε ο Βασίλης Ξενόπουλος, ο οποίος ήταν βασικός στα περισσότερα ματς Κυπέλλου, καθώς συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες και με δεδομένο τον τραυματισμό του νεαρού Φίλιππου Ρόμπερτς στον ώμο ο Μόιζες Ραμίρεζ αναμένεται να είναι και πάλι στην εστία.

Θυμίζουμε πως η ομάδα που θα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ΑΕΚ - ΟΦΗ.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Τσιλιγκίρης, Ραμίρεζ, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Κονατέ, Μαϊντάνα, Ούγκο Σόουζα, Πόμπο, Έμπο, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Κωσνταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Θεοδωρίδης, Ζέρσον Σόουζα, Νούνελι, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος