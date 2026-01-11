Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/1, 18:30) τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου και το γήπεδο θα είναι ξανά γεμάτο.

Από τα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση για τον κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν μείνει πλέον 3.000 και μένει να φανεί αν για ακόμη μια φορά υπάρξει sold out στο Φάληρο (κάτι που εκτός απροόπτου θα συμβεί). Το Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ είναι ένα σπουδαίο μονό νοκ άουτ παιχνίδι που χαρίζει πρόκριση στα ημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου.

Ο Ολυμπιακός προφανώς και φέτος επιζητά το νταμπλ και ενώ παράλληλα έχει μπροστά του τους δύο... τελικούς με Λεβερκούζεν και Αγιαξ στο Champions League με στόχευση να συνεχίσει στην Ευρώπη. Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Internet (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα:

https://www.olympiacos.org/2026/01/07/ta-eisitiria-gia-ton-agona-olympiakos-paok-2/