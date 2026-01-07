ΟΦΗ - Αστέρας AKTOR: Πέναλτι του Φερνάντεθ μέσω VAR και 2-0 ο Ισέκα
Ο ΟΦΗ διπλασίασε το προβάδισμα του στο δεύτερο μέρος του μονού αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα AKTOR, στο Ηράκλειο και... βλέπει ΑΕΚ στα προημιτελικά.
Στο 55ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στο χώρο έπειτα από μπαλιά του Καραχάλιου, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως ο VAR Ευαγγέλου τον κάλεσε να τσεκάρει τη φάση και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε το πέναλτι σους γηπεδούχους.
Ο Ισέκα που κέρδισε το πέναλτι ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αγγελίδη για το 2-0, με το πρώτο του γκολ στη δεύτερη θητεία του στον Όμιλο, στο πρώτο του ματς ως βασικός.
Αξιοσημείωτο για τους Αρκάδες πως ο Φερνάντεθ έχει κάνει τέσσερα πέναλτι την τρέχουσα σεζόν, καθώς είχε κάνει δύο κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και ένα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
