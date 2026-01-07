Στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης του ΟΦΗ με τον Αστέρα AKTOR ο Ισέκα έκανε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Φερνάντεθ.

Ο ΟΦΗ διπλασίασε το προβάδισμα του στο δεύτερο μέρος του μονού αγώνα Κυπέλλου Ελλάδας με τον Αστέρα AKTOR, στο Ηράκλειο και... βλέπει ΑΕΚ στα προημιτελικά.

Στο 55ο λεπτό ο Ισέκα έφυγε στο χώρο έπειτα από μπαλιά του Καραχάλιου, πάτησε περιοχή και ανατράπηκε από τον Φερνάντεθ. Ο διαιτητής Παπαδόπουλος δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο, όμως ο VAR Ευαγγέλου τον κάλεσε να τσεκάρει τη φάση και ο ρέφερι της αναμέτρησης έδωσε το πέναλτι σους γηπεδούχους.

Ο Ισέκα που κέρδισε το πέναλτι ανέλαβε την εκτέλεση και νίκησε τον Αγγελίδη για το 2-0, με το πρώτο του γκολ στη δεύτερη θητεία του στον Όμιλο, στο πρώτο του ματς ως βασικός.

Αξιοσημείωτο για τους Αρκάδες πως ο Φερνάντεθ έχει κάνει τέσσερα πέναλτι την τρέχουσα σεζόν, καθώς είχε κάνει δύο κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τρίπολη και ένα με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.