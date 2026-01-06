Οι ΠΑΟΚ, Άρης και Κηφισιά ήταν οι 3 ομάδες που πέρασαν από τα play offs του θεσμού του Κυπέλλου και τώρα απομένει άλλο ένα ζευγάρι.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της φάσης των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι ΠΑΟΚ, Άρης και Κηφισιά ήταν οι 3 σύλλογοι που πέρασαν στα προημιτελικά. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα το Κύπελλο.

Το πρόγραμμα των playoffs στο Κύπελλο

6/1/2026, 15:00 Κλ. Βικελίδης (5ος-12ος): Άρης - Παναιτωλικός 2-0

6/1/2026, 17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο (7ος-10ος) Βόλος - Κηφισιά 0-1

06/01/2026, 20:00 Τούμπα (8ος-9ος) ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 5-4 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια)

07/01/2026, 17:00 Παγκρήτιο Στάδιο (6ος-11ος)

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Λεβαδειακός - Κηφισιά

ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Παναθηναϊκός - Άρης

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ / Παναθηναϊκός - Άρης

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός - Κηφισιά - ΑΕΚ / ΟΦΗ / Αστέρας Aktor

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό