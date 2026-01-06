Κύπελλο Ελλάδας: Οι τρεις προκρίσεις και τα επόμενα «σταυρώματα» ως τον τελικό
Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική ημέρα της φάσης των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι ΠΑΟΚ, Άρης και Κηφισιά ήταν οι 3 σύλλογοι που πέρασαν στα προημιτελικά. Να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται από εδώ και πέρα το Κύπελλο.
Το πρόγραμμα των playoffs στο Κύπελλο
6/1/2026, 15:00 Κλ. Βικελίδης (5ος-12ος): Άρης - Παναιτωλικός 2-0
6/1/2026, 17:30 Πανθεσσαλικό Στάδιο (7ος-10ος) Βόλος - Κηφισιά 0-1
06/01/2026, 20:00 Τούμπα (8ος-9ος) ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 5-4 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια)
07/01/2026, 17:00 Παγκρήτιο Στάδιο (6ος-11ος)
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
Προημιτελικοί (13-14-15 Ιανουαρίου)
Μονοί αγώνες
Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.
Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:
Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Λεβαδειακός - Κηφισιά
ΑΕΚ - νικητής του ζευγαριού ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
Παναθηναϊκός - Άρης
Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι
Ημιτελικοί
Το πρώτο ματς θα γίνει 3-4-5 Φεβρουαρίου και η ρεβάνς 10-11-12 Φεβρουαρίου. Οι αγώνες θα είναι διπλοί με παράταση και πέναλτι.
Ζευγάρια:
1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ / Παναθηναϊκός - Άρης
2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος: Λεβαδειακός - Κηφισιά - ΑΕΚ / ΟΦΗ / Αστέρας Aktor
Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase
Τελικός
Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026
Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει
Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό
