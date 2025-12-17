Με χορταστική εμφάνιση και χωρίς να... ιδρώσει, ο Ολυμπιακός επικράτησε 6-0 του Ηρακλή, προκρίθηκε ως πρώτος στη League Phase του Κυπέλλου και περιμένει το ματς του ΠΑΟΚ να μάθει υποψήφιους αντιπάλους στα προημιτελικά!

Το έκανε το 4 στα 4 ο Ολυμπιακός στη League Phase του Κυπέλλου. Διέλυσε τον Ηρακλή με 6-0 στο γηπεδο Καραϊσκάκη και έτσι θα βρεθεί απευθείας στα προημιτελικά του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδας. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Γιαζίτζι, που εκτός από το ότι σκόραρε, ήταν μέσα σε άλλες 3 φάσεις που απέφεραν γκολ!

Πώς ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ισπανός κόουτς Μεντιλίμπαρ πήρε τις αποφάσεις του για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Ηρακλή. Βασικοί επελέγησαν και ο Γιαζίτζι αλλά και ο Γιάρεμτσουκ. Η διάταξη των Πειραιωτών στο ματς αυτό της League Phase του Κυπέλλου: Μπότης γκολκίπερ, στην άμυνα οι Ορτέγα, Καλογερόπουλος, Μάνσα και Ροντινέι, άξονας με Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο και Τσικίνιο μπροστά, άκρα με Γιαζίτζι και Ποντένσε και φορ ο Γιάρεμτσουκ. Ο Ηρακλής από την άλλη είχε τον εξής σχηματισμό: Νικοπολίδης στο τέρμα, άμυνα με Βιτλή, Δημητρίου, Σιδέρα και Ουές, κέντρο με Φοφανά, Τσιντώνη και δεκάρι τον Ντόνεβαν και μπροστά στα 2 άκρα οι Μοϊσίδης και Χέινριχ και φορ ο Ντουρμισάι.

Το show του Γιαζίτζι για το 2-0 και το... πάρτι του 4-0!!!

Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει ο Ολυμπιακός στο πρώτο 45λεπτο. Στο 12ο λεπτό έβαλε ένα φανταστικό γκολ έπειτα από ασίστ του Ποντένσε όταν σούταρε στο όριο της περιοχής. Έτσι έγινε το 1-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Στο 22' έγινε το 2-0 από τα δικά του πόδια. Ήταν έπειτα από κόρνερ που Γιαζίτζι έστειλε τη μπάλα συστημένη πάνω στον Έλληνα στόπερ και ακολούθως ο Καλογερόπουλος πήρε την κεφαλιά που αποκρούστηκε από τον γκολκίπερ Νικοπολίδη σε πρώτο χρόνο αλλά στη συνέχεια σκόραρε από την 2η προσπάθειά του για το πρώτο του γκολ στα ερυθρόλευκα. Έως και το 35' ο Ολυμπιακός είχε βάλει τα 2 γκολ του και είχε και πολύ καλές φάσεις όπως το σουτ του Ντιόγκο Νασιμέντο αλλά και το χαμένο τετ α τετ του Γιάρεμτσουκ ή το δυνατό σουτ του Ροντινέϊ στο 28ο λεπτό.

Το 3-0 ήρθε στο 40' από τον Ροντινέϊ. Η φάση είχε ως εξής: ο Γιαζίτζι έδωσε σε Ποντένσε και από εκεί ο Πορτογάλος στον Γιάρεμτσουκ που είδε την προσπάθειά του να αποκρούεται αλλά ο Ροντινέϊ πήρε το ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 3-0. Στο 45' ήρθε το 4-0 από τη σέντρα του Ποντένσε και την κεφαλιά του Τσικίνιο. Ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο 45λεπτο και θα μπορούσε να είχε σκοράρει και άλλες φορές.

Και 6-0 να έληγε το πρώτο μέρος δεν θα ήταν έκπληξη. Σκόρερ και ο Γιάρεμτσουκ στην επανάληψη, βρήκε δίχτυα και ο Ρέτσος Στο 50ό λεπτό ο Ολυμπιακός έβαλε και 5ο γκολ. Πάσα του Ποντένσε στον Γιάρεμτσουκ που αυτήν την φορά βρήκε δίχτυα από κοντά για το 5-0.

Ο Ουκρανός είχε πολύ καλή φάση για νέο γκολ στο 59ο λεπτό. Στο 70ό λεπτό ο Γιαζίτζι έκανε το φάουλ και ο Ρέτσος από κοντά με κεφαλιά έκανε εν μέσω αποθέωσης το 6-0. Στο 72' ο Στρεφέτσα είχε σουτ που ίσως βρήκε και στο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός είχε χρόνο και για άλλα γκολ και έβγαλε έξτρα διάθεση αλλά το 6-0 έμεινε ως τελικό σκορ σε μία αγωνιστική παράσταση για έναν ρόλο και όπου ξεκάθαρα ήταν κυρίαρχος απέναντι του Ηρακλή.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Μπότης, Ορτέγα (67' Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάνσα, Ροντινέϊ (67' Ρέτσος), Σιπιόνι, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο (67' Έσε), Γιαζίτζι, Ποντένσε (67' Στρεφέτσα) και Γιάρεμτσουκ (67' Ταρέμι).

ΗΡΑΚΛΗΣ: Νικοπολίδης, Σιδεράς, Ουές, Βιτλής, Τσιντώνης, Χέινριχ (61' Κυνηγόπουλος), Φοφανά, Δημητρίου (61' Εραμούσπε), Ντουρμισάι (75' Μάναλης), Μοϊσίδης και Ντοβένταν (61' Παναγιωτίδης).