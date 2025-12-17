Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ο Ροντινέι το 3-0, ο Τσικίνιο το 4-0

Δημήτρης Τομαράς
Ολυμπιακός - Ηρακλής

bet365

Ο Ολυμπιακός με γκολ των Ροντινέι και Τσικίνιο έφτασε στο ημίχρονο τον δείκτη του σκορ στο 4-0 επί του Ηρακλή.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ κι έφτασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 κόντρα στον Ηρακλή και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Στο 40' ο Ποντένσε γύρισε από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ εκτέλεσε, ο Νικοπολίδης είχε απάντηση, αλλά ο Ροντινέϊ πήρε το... ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 3-0.

Ολυμπιακός - Ηρακλής

Στο 45' έγινε το 4-0. Σέντρα από αριστερά του Ποντένσε και ο Τσικίνιο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 4-0.

@Photo credits: eurokinissi, Γιώργος Ματθαίος
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα