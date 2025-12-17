Ολυμπιακός - Ηρακλής: Ο Ροντινέι το 3-0, ο Τσικίνιο το 4-0
Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ κι έφτασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 κόντρα στον Ηρακλή και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη βαθμολογία.
Στο 40' ο Ποντένσε γύρισε από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ εκτέλεσε, ο Νικοπολίδης είχε απάντηση, αλλά ο Ροντινέϊ πήρε το... ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 3-0.
Στο 45' έγινε το 4-0. Σέντρα από αριστερά του Ποντένσε και ο Τσικίνιο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 4-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.