Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με δύο γκολ κι έφτασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 κόντρα στον Ηρακλή και ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση στη βαθμολογία.

Στο 40' ο Ποντένσε γύρισε από δεξιά, ο Γιάρεμτσουκ εκτέλεσε, ο Νικοπολίδης είχε απάντηση, αλλά ο Ροντινέϊ πήρε το... ριμπάουντ και έκανε από κοντά το 3-0.

Στο 45' έγινε το 4-0. Σέντρα από αριστερά του Ποντένσε και ο Τσικίνιο με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία για το 4-0.