Ο ΠΑΟΚ θέλει νίκη με 4 γκολ διαφορά ή με σκορ 5-2, 6-3 για να περάσει τον Βόλο και ν' αποφύγει τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 20:00 τη Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει συγκεκριμένο αποτέλεσμα, προκειμένου να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα στη βαθμολογία και στους νοκ άουτ γύρους ν' αποφύγει τον Ολυμπιακό.

Ο «Δικέφαλος» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 12η θέση της βαθμολογίας και μπορεί με μία νίκη, ανάλογα το εύρος του σκορ, να βρεθεί μέχρι και την 7η θέση.

Ο Ολυμπιακός τη στιγμή που γράφεται το άρθρο είναι στο 6-0 κόντρα στον Ηρακλή και φυσικά είναι πρώτος. Αυτό σημαίνει πως οι Πειραιώτες στα προημιτελικά θα συναντήσουν τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι του 8ου και του 9ου.

Αν ο ΠΑΟΚ νικήσει τη Μαρκό με 1-0, 2-1, 3-2, με ένα γκολ διαφορά, τότε θα τερματίσει 9ος και θα είναι φιλοξενούμενος στα playoffs με αντίπαλο τον Ατρόμητο. Για να τερματίσει 8ος θα πρέπει να νικήσει 2-0, 3-1, 4-2 (φυσικά θα υπερτερεί με νίκη με 3 γκολ διαφορά), ώστε να προσπεράσει τους Περιστεριώτες με καλύτερη επίθεση και να είναι γηπεδούχος εναντίον τους στα playoffs. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, θα βρει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό!

Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει ο «Δικέφαλος» να επικρατήσει με συγκεκριμένο σκορ με διαφορά τριών τερμάτων και πάνω. Εκτός του 3-0 και του 4-1. Διότι ο Βόλος είναι στο 10-7 στα γκολ και ο ΠΑΟΚ θα είναι στο 9-6 με 3-0. Έτσι, η ομάδα της Μαγνησίας θα υπερτερεί στο κριτήριο της διαφοράς τερμάτων. Με 4-1 θα πάει και ο ΠΑΟΚ στο 10-7, αλλά ο Βόλος στο επόμενο κριτήριο, την επίθεση εκτός έδρας, έχει 3 γκολ, ενώ ο ΠΑΟΚ 2 γκολ. Άρα, ο ΠΑΟΚ θέλει ή σκορ 5-2 ή νίκη με 4 γκολ διαφορά και άνω. Έτσι, θα τερματίσει 7ος.

Έτσι στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Κηφισιά που θα είναι 10η και στα προημιτελικά με τον δεύτερο της κατάταξης, που είναι ο Λεβαδειακός. Στα προημιτελικά, βέβαια, ο ΠΑΟΚ θα είναι φιλοξενούμενος, ενώ στα playoffs με την Κηφισιά θα είναι γηπεδούχος. Σε κάθε περίπτωση, θ' αποφύγει τους μεγάλους.

Η βαθμολογία

1. Ολυμπιακός 18-3 12

2. Λεβαδειακός 10-3 12

3. ΑΕΚ 6-1 12

4. Παναθηναϊκός 6-2 12

------------------------------------------

5. Άρης 6-2 10

6. ΟΦΗ 7-3 9

7. Βόλος 10-7 7

8. Ατρόμητος 7-5 7

------------------------------------------

9. Κηφισιά 4-4 5

10. Αστέρας Τρίπολης 7-4 4

11. Παναιτωλικός 5-4 4

12. ΠΑΟΚ 6-6 4

------------------------------------------

13. Ηρακλής 2-9 4

14. Καλλιθέα 3-5 3

15. Ελλάς Σύρου 8-13 3

16. Μαρκό 3-6 1

17. ΑΕΛ Novibet 4-9 1

18. Καβάλα 3-8 1

19. Ηλιούπολη 1-10 0

20. Αιγάλεω 1-13 0

Κριτήρια ισοβαθμίας

1. Διαφορά τερμάτων

2. Καλύτερη επίθεση

3. Καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Περισσότερες νίκες

5. Περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-25

Η τελευταία αγωνιστική

17 Δεκεμβρίου

Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-2

Ολυμπιακός - Ηρακλής 18:00

ΠΑΟΚ - Μαρκό 20:00

Play - offs

Συμμετέχουν οι ομάδες από τις θέσεις 5-12. Οι ομάδες από τις θέσεις 1-4 περνάνε κατευθείαν στα προημιτελικά.

Τα ζευγάρια θα βγουν ανάλογα με την κατάταξη του League Phase

5ος-12ος, 6ος-11ος, 7ος-10ος, 8ος-9ος

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase

Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση, απευθείας πέναλτι

Προημιτελικοί

Μονοί αγώνες

Γηπεδούχος η ομάδα που τερμάτισε πιο ψηλά στη League Phase.

Ζευγάρια με βάση την κατάταξη:

1ος - νικητής του ζευγαριού 8ος-9ος

2ος - νικητής του ζευγαριού 7ος-10ος

3ος - νικητής του ζευγαριού 6ος-11ος

4ος - νικητής του ζευγαριού 5ος-12ος

Δεν υπάρχει παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας, απευθείας πέναλτι

Ημιτελικοί

Διπλοί αγώνες με παράταση και πέναλτι

Ζευγάρια:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 1ος vs 8ος/9ος με τον νικητή του ζευγαριού 4ος vs 5ος/12ος

2ος ημιτελικός: ο νικητής του ζευγαριού 2ος vs 7ος/10ος με τον νικητή του ζευγαριού 3ος vs 6ος/11ος

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις έδρες των ζευγαριών που προκύπτουν από τον 1ο και τον 2ο της League Phase

Τελικός

Γήπεδο: ΟΑΚΑ στις 25 Απριλίου 2026

Ισχύει κανονικά παράταση και πέναλτι αν προκύψει

Γηπεδούχος η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό