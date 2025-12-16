Αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ προκειμένου να αποφύγει την συνάντηση με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το βράδυ της Τετάρτης (17/12-20:00) την Μαρκό στην Τούμπα για την τελευταία αγωνιστική της League Stage του Κυπέλλου Ελλάδος και θέλει συγκεκριμένο αποτέλεσμα προκειμένου να έχει όσο καλύτερο πλασάρισμα γίνεται για τους νοκ άουτ γύρους.

Ο «δικέφαλος» του βορρά βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 12η θέση της βαθμολογίας και μπορεί με μία νίκη, ανάλογα το εύρος του σκορ, να βρεθεί μέχρι και την 7η θέση.

Φυσικά. Ορίστε ο πίνακας σε καθαρή μορφή:

Θέση Ομάδα Γκολ Βαθμοί 1 Λεβαδειακός 10-3 12 2 ΑΕΚ 6-1 12 3 Άρης 6-2 10 4 Ολυμπιακός 12-3 9* 5 ΟΦΗ 7-3 9 6 Παναθηναϊκός 4-1 9* 7 Βόλος 10-7 7 8 Ατρόμητος 7-5 7 9 Κηφισιά 4-4 5 10 Αστέρας Aktor 7-4 4 11 Παναιτωλικός 5-4 4 12 ΠΑΟΚ 6-6 4* 13 Ηρακλής 2-3 4* 14 Athens Kallithea 3-5 3 15 Ελλάς Σύρου 8-13 3 16 Μαρκό 3-6 1* 17 Καβάλα 2-6 1* 18 ΑΕΛ Novibet 4-9 1 19 Ηλιούπολη 1-10 0 20 Αιγάλεω 1-13 0

Με το δεδομένο πως ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Ηρακλή στο «Γ. Καραϊσκάκης», που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, θα τερματίσει στην πρώτη θέση. Αυτό σημαίνει πως εκείνος στα προημιτελικά θα συναντήσει τον νικητή που θα προκύψει από το ζευγάρι του 8ου και του 9ου.

Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει την Μαρκό στην Τούμπα με ένα ή δύο γκολ διαφορά, τότε θα τερματίσει είτε 8ος είτε 9ος, άρα αυτό σημαίνει πως θα βρει στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό.

Για να μην συμβεί αυτό, θα πρέπει ο «δικέφαλος του βορρά» να επικρατήσει με οποιοδήποτε σκορ έχει διαφορά τριών τερμάτων και πάνω, προκειμένου να περάσει στην διαφορά τερμάτων τον Ατρόμητο και τον Βόλο, που θα έχουν ίδιους βαθμούς κι έτσι να τερματίσει 7ος.

Έτσι στον επόμενο γύρο θα παίξει με την ομάδα που θα τερματίσει 10η και στα προημιτελικά με τον δεύτερο της κατάταξης, που θα είναι είτε ο Λεβαδειακός είτε ο Παναθηναϊκός αν κερδίσει με πέντε γκολ διαφορά την Καβάλα.