Παπαδόπουλος: «Ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ μπορούν να σε... σκοτώσουν» (vid)

Ικανοποιημένος από το δεύτερο ημίχρονο της ομάδας του εμφανίστηκε ο τεχνικός της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος λέγοντας πως ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ μπορούν να σε «σκοτώσουν».

Η Μαρκό μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ με 4-1 στο ματς που έριξε την αυλαία της League Phase του Κυπέλλου, αλλά σίγουρα στάθηκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό ανέφερε και στις δηλώσεις του ο τεχνικός της ομάδας Σούλης Παπαδόπουλος.

Συγκεκριμένα ο έμπειρος προπονητής μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής:

Κάνοντας ένα σχόλιο για τον αγώνα: «Ένα παιχνίδι για μας που δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι, να προκριθούμε αφού έχουμε αποκλειστεί. Ήρθαμε να σεβαστούμε τους εαυτούς μας. Για να το κάνεις αυτό κόντρα σε μία μεγάλη ομάδα πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός. Αποφασίσαμε να βάλουμε αρκετά παιδιά που δεν έπαιξαν το Σάββατο κόντρα στη Σύρο, για να ξεκουράσουμε κάποια παιδιά αλλά και να δώσουμε ρυθμό στους υπόλοιπους. Στο πρώτο ημίχρονο μπήκαμε φοβισμένα, είναι λογικό μία νεοφώτιστη ομάδα στη σλ2 να παίζει σε αυτό το γήπεδο και να έχεις άγχος.

Έχουμε όμως έμπειρους ποδοσφαιριστές και το ξεπεράσαμε. Μετά μιλήσαμε γιατί αν συνεχίζαμε έτσι θα δεχόμασταν 6 και 7 γκολ. Δεν είμαστε τέτοιο ομάδα. Παίξαμε όπως μάθαμε να παίξουμε. Κάναμε τρεις αλλαγές. Πετύχαμε και ένα τυχερό γκολ. Είχε και ο ΠΑΟΚ ευκαιρίες. Όταν χάνεις 4-1 δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Το μόνο που μπορώ να κρατήσω είναι η εμφάνιση και το πόσο ανταγωνιστικοί ήμασταν».

Για το τι άλλαξε στην επανάληψη: «Δεν πιστεύω ποτέ, αυτό το χαλάρωσε ο ΠΑΟΚ. Αν ήταν χαλαρός θα ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Πίεσε και στο τέλος. Άλλαξε ο σχηματισμός μας λίγο. Τα δύο παιδιά βγήκαν στις αλλαγές για να είναι έτοιμοι για την Κυριακή. Ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, αν δεν είσαι ανταγωνιστικός θα σε «σκοτώσουν». Έτσι θέλω τις ομάδες μου, να μην τις χαρίζεται τίποτα. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε για 5ο και 6ο γκολ, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και το σωστό».