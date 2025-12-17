Ο Ισπανός προπονητής εκτιμάται πως θα παρουσιάσει έναν αλλαγμένο Ολυμπιακό από πλευράς προσώπων κόντρα στον Ηρακλή.

Το παιχνίδι με τον Ηρακλή (18.00, Καραϊσκάκη την Τετάρτη) είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό , καθώς με νίκη φτάνει τους 12 βαθμούς, κάνει το 4 Χ 4 στη League Phase του Κυπέλλου και προκρίνεται απευθείας στην προημιτελική φάση αποφεύγοντας τα play - offs, κάτι πολύ σημαντικό με βάση το βαρύ πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς έχει η ομάδα. Τώρα έχει τη σημασία του να τονιστεί πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε παράπονα από τους παίκτες του μετά το 0-0 με τον Άρη και ένα από τα σκέλη στα οποία στάθηκε ήταν τα τελειώματά τους, που έπαιξαν ρόλο για το παιχνίδι.

Ως προς την 11άδα με τον Ηρακλή η εκτίμηση που υπάρχει είναι για τον Μπότη γκολκίπερ και άμυνα με Βέζο, Καλογερόπουλο, Μάνσα και έναν εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Κέντρο με Σιπιόνι και Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιαζίτζι πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ και άκρα με Ποντένσε και Στρεφέτσα.

Η αποστολή ανά θέσεις

Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Μάνσα και Ρέτσος

Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι