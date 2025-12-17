Ολυμπιακός: Πλάνο Μεντιλίμπαρ για Ηρακλή με Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ
Το παιχνίδι με τον Ηρακλή (18.00, Καραϊσκάκη την Τετάρτη) είναι σημαντικό για τον Ολυμπιακό, καθώς με νίκη φτάνει τους 12 βαθμούς, κάνει το 4 Χ 4 στη League Phase του Κυπέλλου και προκρίνεται απευθείας στην προημιτελική φάση αποφεύγοντας τα play - offs, κάτι πολύ σημαντικό με βάση το βαρύ πρόγραμμα που έτσι και αλλιώς έχει η ομάδα. Τώρα έχει τη σημασία του να τονιστεί πώς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε παράπονα από τους παίκτες του μετά το 0-0 με τον Άρη και ένα από τα σκέλη στα οποία στάθηκε ήταν τα τελειώματά τους, που έπαιξαν ρόλο για το παιχνίδι.
Ως προς την 11άδα με τον Ηρακλή η εκτίμηση που υπάρχει είναι για τον Μπότη γκολκίπερ και άμυνα με Βέζο, Καλογερόπουλο, Μάνσα και έναν εκ των Κοστίνια - Ροντινέϊ. Κέντρο με Σιπιόνι και Ντιόγκο Νασιμέντο, Γιαζίτζι πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ και άκρα με Ποντένσε και Στρεφέτσα.
Η αποστολή ανά θέσεις
Γκολκίπερ: Τζολάκης και Μπότης
Αμυντικοί: Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέϊ, Μάνσα και Ρέτσος
Χαφ / εξτρέμ: Ντιόγκο Νασιμέντο, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης και Γιαζίτζι
Επιθετικοί: Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι
