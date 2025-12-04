Ο Μιγκέλ Λουίς αποχώρησε τραυματίας από τον αγώνα του Παναιτωλικού με τον Ηρακλή και υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το μέγεθος του προβλήματος.

«Συναγερμός» στον Παναιτωλικό για την κατάσταση του Μιγκέλ Λουίς. Ο Πορτογάλος χαφ ήταν βασικός για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου στον αγώνα με τον Ηρακλή για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όμως τραυματίστηκε στο γόνατο και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση μιας ώρας ο μέσος των Αγρινιωτών πάτησε άτσαλα έπειτα από μια μονομαχία στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έπεσε στο έδαφος και εξ αρχής έδειξε πως δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Το φορείο μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρει τον Πορτογάλο, πάνω στον οποίοι πήγαν οι συμπαίκτες του αφενός για να δουν την κατάσταση του και αφετέρου για να τον στηρίξουν. Τελικά ο Λουίς έφυγε περπατώντας στο 58', όμως δεν έκρυψε αρχικά το θυμό του για τον τραυματισμό του και εν συνεχεία τη στεναχώρια του.

Παίκτες και των δυο ομάδων έδειξαν σοκαρισμένοι για τον τραυματισμό του 26χρονου χαφ, ενώ στις τάξεις του Παναιτωλικού υπάρχει έντονη ανησυχία, υπό το φόβο να υπάρχει πρόβλημα στο χιαστού του Μιγκέλ Λουίς, με το ενδεχόμενο ρήξης να είναι το απευκταίο σενάριο.

Τις επόμενες ώρες ο Πορτογάλος θα περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί το πλήρες μέγεθος του τραυματισμού του. Θυμίζουμε πως την τρέχουσα σεζόν τα Καναρίνια έχουν ήδη έναν άτυχο που υπέστη ρήξη χιαστού, τον Δαυίδ Γαλιάτσο, ο οποίος τραυματίστηκε σε προπόνηση της Εθνικής Ελπίδων.

Την τρέχουσα σεζόν ο Λουίς μετράει 11 εμφανίσεις, με ένα γκολ και μια ασίστ στο ματς - πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στη Νίκου Βόλου, ενώ συνολικά έχει φορέσει 41 φορές την κιτρινομπλέ φανέλα με τον Τίτορμο στο στήθος.