Η αποστολή του Παναιτωλικού για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή (4/12, 17:00) για την 4η αγωνιστική της Leaue Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη για την 4η αγωνιστική της Leaue Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Γιάννης Αναστασίου έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες ενόψει του ματς που θα κρίνει το μέλλον των Καναρινιών στη διοργάνωση.

Εκτός από τους γνωστούς τραυματίες Αποστολόπουλο, Στάγιτς και Μλάντεν εκτός παρέμεινε και ο Σιέλης, όπως και οι Αγκίρε - Κοντούρης, οι οποίοι έγιναν αναγκαστική αλλαγή κόντρα στον Ολυμπιακό. Η συμμετοχή των τριών τελευταίων στο ματς της Δευτέρας στην έδρα του Πανσερραϊκού θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη στην αποστολή επέστρεψε ο Μίχαλακ, ο οποίος έμεινε εκτός κόντρα στους Πειραιώτες για προληπτικούς λόγους, ελέω ενοχλήσεων, ενώ στη διάθεση του Αναστασίου είναι ξανά ο Ενκολόλο, ο οποίος ήταν τιμωρημένος κόντρα στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Χότζα, Κακιώνης, Κόγιτς, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.