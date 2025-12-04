Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της Cosmote TV για την ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον Ηρακλή και η αναφορά στην κατάσταση του Μιγκέλ Λουίς.

Ο Παναιτωλικός έμεινε στην ισοπαλία δίχως σκορ με τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη και θα χρειαστεί να περιμένει τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής, ώστε να μάθει εάν θα συνεχίσει στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας, με το ενδιαφέρον του να εστιάζεται στον αγώνα του Γηραιού με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο.

Ο Γιάννης Αναστασίου μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και αναφέρθηκε τόσο στο παιχνίδι, όσο και στα προβλήματα τραυματισμών, με τελευταίο του Μιγκέλ Λουίς. Ο Πορτογάλος χαφ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο Καυτανζόγλειο και υπάρχει έντονη ανησυχία στις τάξεις των Αγρινιωτών για ενδεχόμενη ρήξη χιαστού.

Από εκεί και πέρα ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε και στον Ενκολόλο, ο οποίος παρόλο που ήταν στην αποστολή και κάθισε στον πάγκο δεν μπορούσε να αγωνιστεί λόγω ενοχλήσεων που αποκόμισε στην τελευταία προπόνηση. Πλέον μένει να φανεί εάν ο Γάλλος εξτρέμ θα είναι έτοιμος για το ματς της Δευτέρας στην έδρα του Πανσερραϊκού.

Θυμίζουμε πως στο ιατρικό δελτίο εκτός από τον Γαλιάτσο, ο οποίος έχει υποστεί χιαστό και θα χάσει τη σεζόν, βρίσκονται οι τραυματίες Αποστολόπουλος, Μλάντεν και Στάγιτς, o Σιέλης, που τραυματίστηκε στην Τρίπολη και οι Αγκίρε - Κοντούρης, οι οποίοι έγιναν αναγκαστική αλλαγή κόντρα στον Ολυμπιακό. Η συμμετοχή των τριών τελευταίων στο παιχνίδι των Σερρών θα κριθεί τις επόμενες ημέρες.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Το ότι ήμουν εκνευρισμένος έχει να κάνει με την εικόνα, είναι αρκετά δύσκολο για παιδιά που δεν έχουν παίξει καιρό μαζί, σε αρκετά δύσκολο γήπεδο. Κάθε μέρα έχουμε από ένα νέο πρόβλημα. Είναι αρκετά ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια και έχουμε αρκετά προβλήματα. Τουλάχιστον πηγαίνουμε στην επόμενη φάση, αλλά χάσαμε κάποιους παίκτες.

Για τον Μιγκέλ Λουίς δεν φαίνεται καλά η κατάστασή του. Λένε για χιαστό, όμως θα δούμε τις εξετάσεις. Ο Ενκολόλο χθες είχε ενοχλήσεις στην προπόνηση. Δε μπορούσε να παίξει σήμερα. Θα δούμε πώς θα είναι στην συνέχεια. Προχωράμε».