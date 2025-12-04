Γιακουμάκης: «Το «Τάισον-Γιακουμάκης» να το ακούσουμε πολλές φορές»
Ο Γιακουμάκης από την πλευρά του μιλώντας στη COSMOTE TV επισήμανε: «Σίγουρα όταν σκοράρεις στο φινάλε είναι ωραίο, ελπίζω αυτό το «Τάισον-Γιακουμάκης» να το ακούσουμε πολλές φορές, όπως και με τους συμπαίκτες μου. Θα ήταν κρίμα να τελείωνε το ματς χωρίς να βάλουμε γκολ, χάσαμε πέναλτι, είχαμε στιγμές, στο τέλος ήρθε το 1-1.
Ήταν ένας βαρύς αγωνιστικός χώρος, δεν μπορέσαμε να παίξουμε το ποδόσφαιρο που θέλαμε. Σίγουρα αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον μη χάσεις. Ήταν ένα νευρικό ματς, ένα ντέρμπι, ήταν μονόδρομος οι μονομαχίες μετά από ένα σημείο. Τουλάχιστον δεν χάσαμε το παιχνίδι, τώρα επικεντρωνόμαστε στο ματς της Κυριακής σε ένα πολύ καλύτερο γήπεδο. Η ομάδα είχε νοοτροπία και το έδειξε στο φινάλε.
Για' μένα το ποδόσφαιρο με έκανε να γνωρίσω ανθρώπους είτε ως συμπαίκτες είτε ως αντίπαλος που δεν θα χαλάσω τη σχέση μου για να πουλήσω οπαδιλίκι. Θα είμαι πάντα αληθινός, θα χαιρετάω τους ανθρώπους που εκτιμάω».
