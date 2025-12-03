Λουτσέσκου: «Ο Τάισον άλλαξε όλο το ματς, αξίζαμε ένα γκολ»

Ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, στάθηκε στην καθοριστική παρουσία του Βραζιλιάνου μεσοεπιθετικού στο αποψινό παιχνίδι στο «Βικελίδης».

Ο ΠΑΟΚ έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από το «Κλεάνθης Βικελίδης» και στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον Άρη για τη 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου κράτησε την παρουσία της ομάδας του στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, δεν του άρεσε καθόλου που ο ΠΑΟΚ δέχθηκε και πάλι ένα γκολ από δικό του λάθος (Καμαρά), ενώ αποθέωσε τον Τάισον για την επίδραση του στο ματς και το γκολ της ισοφάρισης που δημιούργησε ερχόμενος από τον πάγκο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρουμάνος τεχνικός του «Δικεφάλου»:

«Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις να παίξεις ένα τέτοιο ματς πρέπει να είσαι… τέλειος, αλλά πρέπει να διαχειριστείς και κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε να παίξουμε τρία παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ο Άρης αγωνίστηκε το Σάββατο, εμείς την Κυριακή, είχε μια ημέρα παραπάνω ξεκούρασης. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, χάσαμε το πέναλτι, είχαμε ευκαιρίες, μετά το ματς άνοιξε πολύ με μεγάλες μπάλες και γενικά ένα άναρχο ματς.

Στο δεύτερο μέρος δεν μπήκαμε με τον σωστό τρόπο, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές και βρήκε το γκολ μετά από μία ωραία φάση και δικό μας λάθος. Ο Τάισον μας βοήθησε πολύ και στο τελευταίο εικοσάλεπτο, όπου παίχτηκε ποδόσφαιρο μόνο για πέντε λεπτά, σκοράραμε έχοντας και μία ευκαιρία νωρίτερα. Αξίζαμε το γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο».