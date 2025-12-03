Ο Πέρεθ κατάφερε στο 41' να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα με το γκολ να ακυρώνεται για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Μια ανάσα από το να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα βρέθηκε στο μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ο Άρης. Οι «κίτρινοι» τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθούν τα 45 κατάφεραν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα με τον Πέρεθ να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσή με εξαιρετικό αριστερό πλασέ.

Η φάση ωστόσο ελέγχθηκε στο VAR, όπου και φάνηκε πως υπήρξε παράβαση. Συγκεκριμένα ο Γένσεν στο ξεκίνημα της φάσης ήταν σε θέση οφσάιντ και έτσι το τέρμα αυτό ακυρώθηκε με το 0-0 να μένει. Ένα 0-0 που έμεινε συνολικά ως το τέλος του ημιχρόνου με τον ΠΑΟΚ να χάνει πέναλτι και τον Άρη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα αλλά το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.