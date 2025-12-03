Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Κηφισιάς και το παράδειγμα του Τάσου Μπακασέτα.

Η ανάγνωση του παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Κηφισιά είναι απλή. Πάρα πολύ απλή. Δύο πράγματα μπορεί να κρατήσει και τίποτα παραπάνω, καθώς η εικόνα του στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν το λιγότερο προβληματική.

Με εξαίρεση το τέταρτο από το 25' μέχρι και το 40', το Τριφύλλι δεν είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας, δεν έβγαλε συνεργασίες, στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους μάλιστα έχασε και την κατοχή και παρότι δεν απειλήθηκε, δεν είχε καλή εικόνα πάνω στο χορτάρι.

Σκόραρε από το σημείο του πέναλτι χάρη στην μαχητικότητα του Ίνγκασον και έπειτα ξανά τα ίδια, μη έχοντας ευκαιρίες για να σκοράρει δεύτερο γκολ και να καθαρίσει το παιχνίδι, παρότι υπήρχαν χώροι και προϋποθέσεις που έγιναν αντικείμενο προχειρότητας και όχι σωστών αποφάσεων.

Άρα, λοιπόν, το πρώτο που κρατά είναι η νίκη. Η επιστροφή στις αγωνιστικές επιτυχίες μετά την ήττα από την ΑΕΚ, το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδος που τον φέρνει σε ρόλο φαβορί για την πρώτη τετράδα αν και με συντελεστή +3, αν ο Άρης νικήσει τον ΠΑΟΚ απόψε, θα χρειαστεί αρκετά γκολ στο φινάλε της League phase απέναντι στην Καβάλα για να προσπεράσει την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ.

Τι άλλο μπορεί να κρατήσει; Το καλό παράδειγμα του captain, Τάσου Μπακασέτα. Όταν οι περισσότεροι από τους συμπαίκτες του αδυνατούσαν να πάρουν, να αντιληφθούν το παιχνίδι ως μια μεγάλη ατομική ευκαιρία, εκείνος έκανε την διαφορά.

Από τα δικά του πόδια προήλθαν οι περισσότερες από τις λίγες καλές στιγμές του πρώτου μέρους, εκείνος σκόραρε το γκολ της νίκης και με την παρουσία του έδωσε το καλό παράδειγμα προς τους υπόλοιπους που η αλήθεια είναι δεν έθελξαν και με την απόδοσή τους.

Όταν από τους έντεκα του αθηναϊκού ντέρμπι, άλλαξαν οι δέκα και η εικόνα ήταν αυτή με κορυφαίο τον μοναδικό που έπαιξε την Κυριακή, πως ο προπονητής θα μπει στη διαδικασία να αλλάξει πράγματα στο μυαλό του για τους βασικούς σε πρωτάθλημα και Europa League;

Εξαίρεση ο Κότσαρης κάτω από τα δοκάρια που δεν είχε καθόλου δουλειά και δεν μπορεί να κριθεί, αν και με την εικόνα του Ντραγκόφκσι συνολικά, εντός κι εκτός γηπέδου, ίσως να αξίζει μια ευκαιρία σε σημαντικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός σε γενικές γραμμές θα πρέπει να βελτιώσει την αγωνιστική του εικόνα και να μην γίνει κανόνας το να παίρνει τα παιχνίδια κάθε φορά στο όριο...

Τι άλλο θα μας μείνει από το αποψινό παιχνίδι; Ο τεράστιος, Φωτιάς, ο οποίος έκανε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί όσα χρόνια ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο.

Σφύριξε το φινάλε του πρώτου μέρους περίπου είκοσι δευτερόλεπτα πριν το κανονικό. Respect.

Άβυσσος η ψυχή του Έλληνα διαιτητή και προκαλεί απορία η επιλογή, η απόφαση, το τεράστιο ρίσκο της ΕΠΟ να θέλει στα κρίσιμα του θεσμού, δηλαδή μέχρι και τον τελικό, να υπάρχουν σφυρίχτρες made in Greece...

