Σε ματς με πολλούς αναπληρωματικούς, ο Παναθηναϊκός λύγισε με 1-0 την αντίσταση της Κηφισιάς χάρη σε πέναλτι του Μπακασέτα στο 67' και χρειάζεται νίκη επί της Καβάλας για να τερματίσει στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου.

Ο Παναθηναϊκός τα χρειάστηκε, αλλά τελικά επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Μπακασέτας από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 67ο λεπτό. Το «τριφύλλι» έκανε έτσι το 3/3 και συνέχισε την πορεία του για την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας. Καλή παρουσία από την μαχητική Κηφισιά, που είχε αρκετές αλλαγές και απουσίες.

Έτσι ξεκίνησαν οι αντίπαλοι

Ο Ράφα Μπενίτεθ αποφάσισε να επαναφέρει το 4-3-3 κάνοντας αρκετές αλλαγές στην αρχική του ενδεκάδα. Κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Κότσαρης έχοντας μπροστά του στην άμυνα τους Ίνγκασον, Φικάι, Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς. Στην μεσαία γραμμή ο Τσέριν θα πάρει θέση στο «6», ο Μπρέγκου στο «8» και ο Μπακασέτας στο «10». Στα «φτερά» της επίθεσης ο Μαντσίνι θα είναι στα δεξιά, ο Τζούρισιτς στα αριστερά και ο Πάντοβιτς στην κορυφή



Ο Σεμπάστιαν Λέτο από την άλλη παρέταξε την ομάδα του σε 4-2-3-1. Κάτω από την εστία θα είναι ο Ξενόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι οι Μποτία και Σόουζα, με τους Σμπώκο και Μαϊντάνα να είναι στο δεξί και το αριστερό άκρο.

Στην μεσαία γραμμή θα είναι οι Ντίας και Αμανί, έχοντας μπροστά τους τον Πατήρα ως επιθετικό μέσο και τους Σόουζα (δεξιά) και και Τζίμα (αριστερά) στα πλάγια. Στην κορυφή θα είναι ο Χριστόπουλος.

Το καλό δεκάλεπτο και η μεγάλη στιγμή του Μπρέγκου

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ρυθμός δεν ήταν καλός με αποτέλεσμα σ' αυτά να υπάρχουν από μία καλή στιγμή για την κάθε ομάδα. Ένα σουτ του Μπρέγκου από τα όρια της περιοχής για τους «πρασίνους» στο 7' κι ένα επικίνδυνο γύρισμα του Σόουζα, που έδιωξε ο Κότσαρης με την βοήθεια της άμυνας του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός σιγά σιγά βρήκε τα πατήματά του, πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Από το 20' μέχρι το 30' οι «πράσινοι» έκαναν τρεις τελικές με κεντρικό άξονα αυτών τον Τάσο Μπακασέτα.

Πρώτα τελείωσε άσχημα, αφού δεν πρόλαβε να πάρει καλή θέση, μέσα από την περιοχή την φάση που προέκυψε από την συνεργασία των Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς. Έπειτα, σούταρε εκτός περιοχής με τον Ξενόπουλο να μπλοκάρει στο 28' ενώ δύο λεπτά αργότερα έβγαλε υπέροχη κάθετη μπαλιά για τον Τζούρισιτς, που δεν μπόρεσε να ευστοχήσει στο δύσκολο τελείωμα που επιχείρησε.

Δύο λεπτά μετά οι «πράσινοι» απείλησαν ξανά μ' ένα σουτ του Τσέριν από τα όρια της περιοχής που πέρασε άουτ. Η μεγαλύτερη φάση του Παναθηναϊκού ήρθε στο 41ο λεπτό, όταν οι Τζούρισιτς και Μλαντένοβιτς συνεργάστηκαν ξανά αρμονικά, ο τελευταίος έκανε το γύρισμα, αλλά το τελειώμα του Μπρέκου εν κινήσει από την μικρή περιοχή πήγε άουτ.

Η λύση ήρθε από Μπακασέτα και Ίνγκασον

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε όσο καλά έκλεισε στο πρώτο μέρος, με την Κηφισιά να ισορροπεί το παιχνίδι και τις φάσεις εκλείπουν για το πρώτο διάστημα.

Σε μία ανύποπτη στιγμή, ο Τσέριν έκανε ένα κλέψιμο μέσα την περιοχή, ο Ίνγκασον κινήθηκε προς την μπάλα και πρόλαβε τον Μαϊντάνα, ο οποίος τον κλώτσησε, με τον Φωτιά να καταλογίζει πέναλτι. Ο Τάσος Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση στο 69ο λεπτό και άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό.

Η Κηφισιά προσπάθησε να βγάλει αντίδραση κι έχασε μία ευκαιρία μ' ένα σουτ του Ρούμπεν Πέρεθ στην κίνηση από ένα διώξιμο από κόρνερ, όμως η μπάλα πέρασε άουτ στο 73'.

Στο διάστημα αυτό το παιχνίδι έχασε εντελώς τον ρυθμό του από τις μαζεμένες αλλαγές με αποτέλεσμα να μην γίνει άλλη αξιόλογη φάση μέχρι και το φινάλε του αγώνα.

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός επικράτησε τελικά με 1-0, έκανε το 3/3 κι έφτασε στους εννιά βαθμούς ανεβαίνοντας στην έκτη θέση κι έχοντας διαφορά τερμάτων 4-1. Αν ο Άρης δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, θα έχει την τύχη στα χέρια με μία απλή νίκη την τελευταία αγωνιστική κόντρα στην Καβάλα.

Συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Ίνγκασον, Φικάι (90+1' Γεντβάι), Κώτσιρας (69' Σιώπης), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69' Μπόκος), Μπακασέτας (76' Ντέσερς), Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς.

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Σόουζα (60' Πετκόφ), Μποτία, Μαϊντάνα (79' Λάμψιας), Ντίας, Αμανί (60' Πέρεθ), Σόουζα (68' Αντονίσε), Πατήρας, Τζίμας (69' Πόμπο), Χριστόπουλος.