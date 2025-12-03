Καλό μαντάτο η εικόνα και ο εθισμός στις νίκες!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ, μια ακόμη, εστιάζει στα πρόσωπα και στον Ευαγγέλου που είχε... κέφια.

Το ζητούμενο για την ΑΕΚ ήταν για αρχή να κερδίσει τον ΟΦΗ για το Κύπελλο και να κάνει το απόλυτο νικών στη διοργάνωση και μέσω αυτής της επικράτησης να επιδιώξει να κλειδώσει την παρουσία της στην τετράδα που χαρίζει απ' ευθείας πρόκριση. Μία αναμέτρηση η οποία είχε και αυτή, μικρότερο από τα προηγούμενα, ένα "πρεπει" για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς: να επικρατήσει ξανά και παρά τα διαδοχικά ματς και την κούραση στους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης. Ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα και αν είχε τη δυνατότητα θα έκανε και περισσότερες: για παράδειγμα δεν θα ξεκινούσε τον Γιόβιτς και θα ξεκούραζε δεδομένα έναν εκ των Ρέλβας και Μουκουντί τη στιγμή που του ...στράβωσε το πράγμα και με το δεξί άκρο της άμυνας. Εκεί νωρίς στο ματς είδε τον Οντουμπάτζο να αποχωρεί και αυτό είχε ως αποτελεσμα να παίξει ξανά ο Ρότα! Σε ένα παιχνίδι που ο προγραμματισμός ήταν να πάρει ανάσες και δικαιολογημένα αφού από τώρα και έως τη διακοπή δεν προβλέπεται να συμβεί κάτι τέτοιο...

Η ΑΕΚ μπήκε καλά, πειστικά στο παιχνίδι, χάρη στη διάθεση των χαφ της, Γκρούγιτς και Περέιρα, αλλά και την ένταση του Κοϊτά, του Καλοσκάμη και του Γιόβιτς. Είχε έως το σημείο που βρήκε γκολ άλλες τρεις στιγμές με τους Γκρούγιτς, Κοϊτά και Ζοάο Μάριο για να βρει ένα τέρμα, αλλά τελικά το βρήκε με τον Περέιρα! Ο Καλοσκάμης έκλεψε σωστά και πάσαρε ιδανικά στον χώρο και χρόνο που έπρεπε στον Αργεντινό, αυτός έκανε κακή πρώτη επαφή, αλλά του βγήκε σε καλό και με εξαιρετικό διαγώνιο σουτ άνοιξε το δρόμο για τη νίκη για την Ένωση! Θα μπορούσε να έχει βρει και δεύτερο γκολ σε άλλες τρεις περιπτώσεις αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να πάει στο ημίχρονο με το σκορ στο 1-0. Σε αυτό το διάστημα ο αντίπαλος απλά ήλπιζε να μη δεχτεί δεύτερο γκολ τη στιγμή που δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του πρώτου 45λεπτου να απειλήσει την εστία του Μπρινιόλι!

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε σε αυτό το σημείο και στο υπόλοιπο του αγώνα ότι θα έδινε συνέχεια στις νίκες και το σερί της, απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία η καλή της εικόνα όλο τον Νοέμβριο (και δείχνει ότι δύναται να 'χει συνέχεια και τον Δεκέμβριο στον οποίο μπήκε με το δεξί), τη στιγμή κατά την οποία με τη νίκη της αποδεικνύει έναν, αν μη τι άλλο, εθισμό στις νίκες και θα διαπιστώσουμε αν κλείδωσε την παρουσία της στην πρώτη 4αδα που δίνει πρόκριση δίχως ενδιάμεσα ματς στον θεσμό του Κυπέλλου! Κι αν το πρώτο γκολ ήταν πολύ καλό, το δεύτερο ήταν εξαιρετικό σε επίπεδο συνεργασίας και τελειώματος με πρωταγωνιστή και στα δυο τον Τούκου Περέιρα ο οποίος το πρώτο το κόλλησε, το δεύτερο το έδωσε στον Ζοάο Μάριο! Η αλήθεια είναι πως έως το σημείο του 2-0 και πριν έρθει αυτό, η Ένωση είχε άλλες τρεις περιπτώσεις για να βρει δεύτερο γκολ, την ίδια ώρα ο ΟΦΗ απείλησε δις μόνο στο 66' προς 67' και τέλος...

Αναμφισβήτητα υπήρχαν κέρδη για τον Μάρκο Νίκολιτς σε επίπεδο προσώπων: για αρχή οι δυο στα χαφ. Γκρούγιτς και Περέιρα έκαναν πολύ καλό ματς με τον δεύτερο να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής με γκολ και ασίστ! Αντίστοιχα καλή εικόνα από τον Καλοσκάμη και τους Κοϊτά, Ζοάο Μάριο και Πένραις (αλλά και τον ακούραστο Γιόβιτς αλλά αυτό δεν συνιστά είδηση). Ενώ στην άμυνα δεν υπήρξε πέρα από δυο στιγμές απειλή από τον αντίπαλο. Η εικόνα ικανοποίησε και το κοινό της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια διότι υπήρξε καλό ποδόσφαιρο, συνδυαστικό, με ένταση, σωστές συνεργασίες και τακτική ανταπόκριση. Πράγματα που ήρθαν με πολλές αλλαγές στην 11αδα, με δεδομένο τα σερί ματς για τον Δικέφαλο εντός κι εκτός συνόρων, με απουσίες πολλές και ζητήματα δύσκολης διαχείρισης από τον Σέρβο τεχνικό.

Έγινε και αυτό που έπρεπε στο 75' με τον Καραργύρη να παίρνει το βάπτισμα πυρός οαι να περνάει στη θέση του Λούκα Γιόβιτς ο οποίος δικαιολογημένα γνώρισε την αποθέωση, όπως και ο Πινέδα, αλλά και ο Γκατσίνοβιτς! Αναμφισβήτητα είναι πολύ καλό μαντάτο για την ΑΕΚ αυτός ο εθισμός στις νίκες και το γεγονός ότι ήρθε ακόμη μια με συνολικά καλή και γεμάτη εμφάνιση. Δυστυχώς δεν κατάφερε αν και το επεδίωξε ο Νίκολιτς να ξεκουράσει τον Ρότα, μιας και τραυματίστηκε ο Οντουμπάτζο τον οποίο επέλεξε για τη θέση του δεξιού μπακ..

***Χαλαρή η φάση το απόγευμα της Νέας Φιλαδέλφειας στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ και έπρεπε κάνα 15λεπτο να κλέψει την παράσταση ο Ευαγγέλου με αποφάσεις για γέλια, όχι αστεία, για γέλια όμως. Κατάλαβε νωρίς ότι θα προκληθεί διαπόμπευση και σφύριξε 50-50...