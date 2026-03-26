Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - που έχει δει φέτος τους εξτρέμ του να βάζουν ελάχιαστα γκολ στην Stoiximan Super League 1 - έχει βάλει 4 παίκτες που δεν είναι πλάγιοι στα άκρα.

Ο Ισπανός προπονητής κατά καιρούς έχει χρησιμοποιήσει ακραία του μπακ ως εξτρέμ. Το έχει κάνει σε πολύ πιο μεγάλο βαθμό - από άλλους - με τον Ροντινέϊ στον Ολυμπιακό αλλά έχει συμβεί αυτό και με Μπρούνο και με Κοστίνια.

Στην φετινή περίοδο οι καθαρόαιμοι εξτρέμ του ρόστερ των Πειραιωτών που παραμένουυν σε αυτό αναφορικά με την Stoiximan Super League 1 έχουν βάλει 4 γκολ. Δύο φορές έχει βρει δίχτυα ο Ζέλσον και άλλες δύο ο Ποντένσε. Προφανώς αυτός ο αριθμός των γκολ δεν είναι μεγάλος (και ενώ 1 γκολ στην ελληνική Λίγκα είχε βάλει ο Στρεφέτσα). Ως προς τους παίκτες που δεν είναι εξτρέμ εδώ έχουμε ένα γκρουπ με 4 περιπτώσεις που δεν είναι ακραίοι επιθετικοί αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί εκεί. Εν αρχή είναι ο Ροντινέϊ.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος που έχει 3 ασίστ στο Πρωτάθλημα είχε ματς που έπαιξε ως εξτρέμ όπως στο 1-1 (εκτός έδρας) με αντίπαλο την ΑΕΚ. Δεύτερη τέτοια περίπτωση είναι ο Νασιμέντο.

Ο νεαρός Πορτογάλος είχε παίξει ως ακραίος σε αγώνες όπως με τον Παναιτωλικό (όπου είχε και συνδρομή δημιουργικά σε γκολ) αλλά και με τον ΠΑΟΚ εντός. Φυσικά ο Τσικίνιο είναι επίσης πιο... παλιά περίπτωση χρησιμοποίησης παίκτη που δεν είναι εξτρέμ σε αυτήν την θέση. Υπάρχουν και για αυτόν αγώνες που τραβήχτηκε ακρα όπως στο 2-1 με τον Άρη. Παίζει σε ένα γενικότερο πλαίσιο περισσότερο δεκάρι ή εξτρέμ ενώ πρακτικά περισσότερο είναι εξαροοκτάρι (και πάνω σε αυτό πιο πολύ οκτάρι). Αυτό το αναφέρουμε φυσικά για το ποδοσφαιρικό του background και ποιά είναι περισσότερο η φυσική του θέση.

Ο δε Γιαζίτζι σε έναν αρκετά σημαντικό βαθμό παίζει εξτρέμ (όταν χρησιμοποιείται). Ένα παράδειγμα που έπαιξε έτσι και στην συγκεκριμένη θέση ήταν όταν ήταν βασικός στο 0-2 με την ΑΕΛ Novibet. Ο Γιαζίτζι από την πλευρά του έχει φέτος 2 γκολ στο Πρωτάθλημα μετά από 20 αγώνες και 2 ασίστ.

Οι αριθμοί των παικτών του Ολυμπιακού - στο Πρωτάθλημα - που έχουν παίξει και ως εξτρέμ