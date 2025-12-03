Το γήπεδο της Ελλάς Σύρου είναι μικρότερο από αυτά των μεγάλων της SuperLeague: Η διαφορά τους
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, όπου 2.500 φίλαθλοι έχουν κατακλείσει το γήπεδο σ' αυτό το ιστορικό ματς για το νησί.
Ο αγωνιστικός χώρος του εν λόγω γηπέδου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, είναι 100 x 65 μ.
Δηλαδή, είναι μικρότερο από τα μεγάλα γήπεδα της Stoiximan Super League. Σύμφωνα πάντα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το ΟΑΚΑ, το Πανθεσσαλικό το Απόστολος Νικολαΐδης, Κλεάνθης Βικελίδης κι η η ΟΠΑΠ Arena έχουν διαστάσεις 105Χ68 μ.
Το Στάδιο της Τούμπας, φαίνεται να έχει διαφορά στο πλάτος καθώς οι διαστάσεις του είναι 106Χ71.
Οι διαστάσεις των υπόλοιπων γηπέδων της Stoiximan Super League:
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 105Χ68
- Στάδιο Περιστερίου 105Χ68
- Γήπεδο Παναιτωλικό 105Χ68
- Δημοτικό Γήπεδο Σερρών 105Χ68
- Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας (Κηφισιά), 105Χ68
- AEL FC Arena 105Χ68
- Στάδιο Λιβαδειάς 105Χ68
- Παγκρήτιο 105Χ68
Οι προδιαγραφές της FIFA
Πάντως, το γήπεδο της Ελλάς Σύρου πληροί τις προδιαγραφές στις διαστάσεις που επιτάσει η FIFA.
Σύμφωνα με τον κανονισμό, λοιπόν:
«Ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, το οποίο πρέπει να χαράσσεται με γραμμές. Οι γραμμές αυτές ανήκουν στις περιοχές των οποίων αποτελούν τα όρια. Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 εκατοστά. Οι δύο μεγαλύτερες σε μήκος γραμμές ονομάζονται πλάγιες γραμμές. Οι δύο μικρότερες σε μήκος γραμμές ονομάζονται γραμμές τέρματος. Για διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες ενηλίκων το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 100 μέχρι 110 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 64 μέχρι 75 μέτρα. Για μη διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες(δηλαδή μόνο για ερασιτεχνικούς αγώνες)η πλάγια γραμμή μπορεί να έχει μήκος 90 έως 120 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 45 έως 90 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν θα γίνει τετράγωνο (το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής τέρματος).
