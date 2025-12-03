Το γήπεδο της Ελλάς Σύρου είναι μικρότερο από αυτά των μεγάλων της SuperLeague: Η διαφορά τους

Σας φαίνεται κι εσάς πιο μικρός ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της Σύρου; Ποιες είναι οι διαστάσεις του κι η σύγκριση με τα γήπεδα της Stoiximan Super League!

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάς Σύρου στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, όπου 2.500 φίλαθλοι έχουν κατακλείσει το γήπεδο σ' αυτό το ιστορικό ματς για το νησί.

Ο αγωνιστικός χώρος του εν λόγω γηπέδου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν, είναι 100 x 65 μ.

Δηλαδή, είναι μικρότερο από τα μεγάλα γήπεδα της Stoiximan Super League. Σύμφωνα πάντα με τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία, το Γεώργιος Καραϊσκάκης, το ΟΑΚΑ, το Πανθεσσαλικό το Απόστολος Νικολαΐδης, Κλεάνθης Βικελίδης κι η η ΟΠΑΠ Arena έχουν διαστάσεις 105Χ68 μ.

Το Στάδιο της Τούμπας, φαίνεται να έχει διαφορά στο πλάτος καθώς οι διαστάσεις του είναι 106Χ71.

Οι διαστάσεις των υπόλοιπων γηπέδων της Stoiximan Super League:

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 105Χ68

Στάδιο Περιστερίου 105Χ68

Γήπεδο Παναιτωλικό 105Χ68

Δημοτικό Γήπεδο Σερρών 105Χ68

Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας (Κηφισιά), 105Χ68

AEL FC Arena 105Χ68

Στάδιο Λιβαδειάς 105Χ68

Παγκρήτιο 105Χ68

Οι προδιαγραφές της FIFA

Πάντως, το γήπεδο της Ελλάς Σύρου πληροί τις προδιαγραφές στις διαστάσεις που επιτάσει η FIFA.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, λοιπόν:

«Ο αγωνιστικός χώρος διεξαγωγής του ποδοσφαίρου είναι ένα γήπεδο σε σχήμα ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, το οποίο πρέπει να χαράσσεται με γραμμές. Οι γραμμές αυτές ανήκουν στις περιοχές των οποίων αποτελούν τα όρια. Όλες οι γραμμές πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 εκατοστά. Οι δύο μεγαλύτερες σε μήκος γραμμές ονομάζονται πλάγιες γραμμές. Οι δύο μικρότερες σε μήκος γραμμές ονομάζονται γραμμές τέρματος. Για διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες ενηλίκων το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να κυμαίνεται από 100 μέχρι 110 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 64 μέχρι 75 μέτρα. Για μη διεθνείς ποδοσφαιρικούς αγώνες(δηλαδή μόνο για ερασιτεχνικούς αγώνες)η πλάγια γραμμή μπορεί να έχει μήκος 90 έως 120 μέτρα και η γραμμή τέρματος από 45 έως 90 μέτρα, με την προϋπόθεση ότι ο αγωνιστικός χώρος δεν θα γίνει τετράγωνο (το μήκος της πλάγιας γραμμής πρέπει να είναι πάντα μεγαλύτερο από το μήκος της γραμμής τέρματος).