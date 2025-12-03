Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός: Το δοκάρι στέρησε δύο γκολάρες από Καμπελά και Γιάρεμτσουκ (vids)
Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια για το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ελλάδα Σύρου με προβάδισμα στο σκορ με 1-0 χάρη στο τέρμα του Γιαζίτσι στο 25ο λεπτό. Ωστόσο νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» είδαν το δοκάρι του Γκίνη να στερεί δύο φορές το γκολ.
Αρχικά στο 5ο λεπτό, ο Νασιμέντο συνεργάστηκε εξαιρετικά με Γιαζίτσι και Σιπιόνι, έκανε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Καμπελά έπιασε ένα σκαστό σουτ στην περιοχή με την μπάλα να «γλύφει» το οριζόντιο δοκάρι.
Δέκα λεπτά μετά, ήρθε η σειρά του Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή, ζύγισε το σουτ και με... οβίδα είδε το κάθετο δοκάρι του Γκίνη να τραντάζεται αλλά την μπάλα να μην καταλήγει στα δίχτυα.
