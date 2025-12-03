Ο Σταύρος Σουντουλίδης ξεφυλλίζει την ιστορία και γράφει για τις δύο προηγούμενες φορές που οι δύο «αιώνιοι» της Θεσσαλονίκης είχαν ανταμώσει σε back-to-back αναμετρήσεις

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά το ντέρμπι που την καθορίζει. Εις διπλούν η δόση. Η πρώτη απόψε για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, η δεύτερη σε τέσσερις ημέρες για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Δύο παιχνίδια μέσα σε τέσσερις ημέρες φέρνουν ξανά αντιμέτωπους Άρη και ΠΑΟΚ, με τις δύο εγχώριες διοργανώσεις να γίνονται η αφορμή για ένα Δεκέμβρη που υπόσχεται ένταση, πάθος και μνήμες από το ιστορικό παρελθόν των δύο «αιωνίων» αντιπάλων της Θεσσαλονίκης.

Μια διπλή σύγκρουση που αναβιώνει μνήμες, βαραίνει με στατιστικά και υπόσχεται να γράψει άλλη μια σελίδα στο έπος των ντέρμπι ΠΑΟΚ–Άρης. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η κληρωτίδα είχε κέφια και έφερε ξανά στο προσκήνιο το βαρύτερο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. ΠΑΟΚ και Άρης, οι δύο αιώνιοι αντίπαλοι της πόλης, θα βρεθούν ξανά αντιμέτωποι σε μια διοργάνωση που πάντα γεννά ιστορίες πάθους και μνήμης. Το Κύπελλο είναι ο θεσμός όπου η μεταξύ τους αντιπαράθεση αποκτά μια άλλη διάσταση, με στιγμές που έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των φιλάθλων.

Για τον Άρη, το Κύπελλο έχει και μια ξεχωριστή σημειολογία. Ο τελευταίος τίτλος του στο ποδόσφαιρο, πριν από 55 χρόνια, κατακτήθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ, στον τελικό του Καυτανζογλείου τον Ιούνιο του 1970. Μια βραδιά που έμεινε ιστορική, όχι μόνο γιατί χάρισε το τρόπαιο στους «κίτρινους», αλλά και γιατί επισφράγισε με τρόπο εμφατικό το μέγεθος αυτής της αντιπαλότητας. Εκείνη η επιτυχία παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς, ένας φάρος για τις επόμενες γενιές που περιμένουν να δουν ξανά τον Άρη στην κορυφή.

Από την άλλη πλευρά, η σύγχρονη παράδοση είναι αμείλικτη. Σε κάθε νοκ άουτ ζευγάρι Κυπέλλου, από το 1972 και μετά, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που προχωρά. Προημιτελικοί, ημιτελικοί, διπλοί αγώνες και τελικοί είχαν πάντα στο τέλος ασπρόμαυρο χαμόγελο. Το 1978, το 1980, το 1985, το 2001, το 2009, ακόμη και στον τελικό του 2003 όπου ο Γεωργιάδης έγραψε ιστορία με το γκολ του, το μοτίβο ήταν ίδιο: όταν κρίνονταν όλα σε μία πρόκριση, ο Δικέφαλος ήταν εκείνος που επικρατούσε.

«Ο πόλεμος των τεσσάρων ημερών»

Η φετινή σύγκρουση υπόσχεται να προσθέσει άλλο ένα κεφάλαιο σε αυτό το ανεξάντλητο έπος. Ένα κεφάλαιο που, ανεξαρτήτως νικητή, θα αφήσει ξανά το αποτύπωμά του στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Το φετινό «διπλό» ραντεβού που υπόσχεται να βάλει φωτιά στην πόλη και που θυμίζει έντονα ένα άλλο, μοιραίο καλοκαίρι πενήντα τρία χρόνια πριν.

Τότε, τον Ιούνιο του 1972, η Θεσσαλονίκη έζησε τον δικό της «πόλεμο των τεσσάρων ημερών», όπως έχουμε περιγράψει αναλυτικά στο Gazzetta. Μέσα σε διάστημα μιας ανάσας, ΠΑΟΚ και Άρης έπαιξαν πρώτα για το πρωτάθλημα, σε ένα επικό 3-3, και τρεις ημέρες μετά για το Κύπελλο.

Ο Κούλης Αποστολίδης, με δύο γκολ, χάρισε στον Δικέφαλο τη νίκη-πρόκριση (1-2), παρά τον τραυματισμό του Γιώργου Κούδα, και άνοιξε τον δρόμο για τον πρώτο τίτλο της ιστορίας του ΠΑΟΚ λίγες εβδομάδες αργότερα απέναντι στον Παναθηναϊκό του Πούσκας.

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στην πόλη, με φιλάθλους να πανηγυρίζουν στο σιντριβάνι του Λευκού Πύργου και άλλους να επιχειρούν να υψώσουν την ασπρόμαυρη σημαία δίπλα στην ελληνική.

Ήταν η στιγμή που άλλαξε την ιστορική ισορροπία.

Η επική πρόκριση του ΠΑΟΚ και ο… Καράμπελας

Το επόμενο συναπάντημα Άρη και ΠΑΟΚ, μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών, καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2009, με τις δύο αναμετρήσεις να γίνονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης», να λήγουν 0-0 παρόλα αυτά οι δύο «αιώνιοι» χάρισαν αξέχαστες στιγμές, ειδικά στο δεύτερο ματς του Κυπέλλου, με την πρόκριση να κρίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.

Χρονικά η Θεσσαλονίκη έζησε πρώτα το ντέρμπι του πρωταθλήματος, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να παραμένει μόνος στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 37 βαθμούς, αλλά πολύ μακριά (11 βαθμούς) από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Το παιχνίδι στιγματίστηκε από την, περίπου, δεκαπεντάλεπτη διακοπή, λόγω ρίψης αντικειμένων από τους οπαδούς των «κιτρίνων». Σ’ εκείνο το χρονικό διάστημα ο διαιτητής, Δημήτρης Κύρκος, έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Σέρτζιο Κονσεϊσάο διότι ο Πορτογάλος άσος επέστρεψε ένα πάκο από χαρτάκια στην εξέδρα.

Το συγκρότημα του Φερνάντο Σάντος, παρότι έπαιξε με παίκτη λιγότερο από το 38ο λεπτό κατάφερε να μη δεχθεί γκολ, ωστόσο η απουσία του Κονσεϊσάο από το ντέρμπι του Κυπέλλου, που ακολουθούσε σε τέσσερις ημέρες, θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ καθοριστική.

Εκείνη την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009, Άρης και ΠΑΟΚ έπαιζαν μέχρι τα μεσάνυχτα, με την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου να κρίνεται μετά από 120 λεπτά αγώνα και είκοσι εκτελέσεις πέναλτι, εκ των οποίων αυτή του Νίκου Καράμπελα να μείνει στην ιστορία και να γίνει ραδιοφωνικό σποτ στα ερτζιανά της Θεσσαλονίκης.

Οι παίκτες του Φερνάντο Σάντος με αλάνθαστη αμυντική λειτουργία κατάφεραν με τον μοναδικό τους τρόπο να οδηγήσουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να πάρουν την πρόκριση χάρις στον… Καράμπελα.



Ο αμυντικός του Άρη ήταν ο πρώτος Έλληνας που εκτέλεσε πέναλτι για τον Άρη και ο μοναδικός παίκτης των δύο ομάδων που αστόχησε στα πέναλτι (Σορλέν και Βιτόλο τα έστειλαν προς την εστία όμως τα εξουδετέρωσαν Σηφάκης και Χαλκιάς αντίστοιχα) και έδωσε την χαρά της πρόκρισης στον ΠΑΟΚ.

Η βραδιά ήταν άκρως συναρπαστική με το γκραν γκινιόλ φινάλε της απαγορευτικό για καρδιακούς, κυριολεκτικά, μ’ έναν 35χρονο φίλο του Άρη να παθαίνει ανακοπή καρδίας κατά τη διάρκεια του αγώνα και να αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Πόσο κρίμα και άδικο…

Ο... «ιστορικός» Μπαλάφας και ο Κλάους

Η διαδικασία των πέναλτι έμοιαζε… ατελείωτη και σημαδεύτηκε από ουκ ολίγα στιγμιότυπα, που έχουν μείνει αναλλοίωτα στο χρόνο. Κι αν στους δύο προηγούμενες αγώνες, για το κύπελλο στην Τούμπα και το πρωτάθλημα στο «Βικελίδης», δεν μπήκε ποτέ η μπάλα στα δίχτυα, στη διαδικασία των πέναλτι οι παίκτες τόσο του Άρη όσο και του ΠΑΟΚ ήταν απόλυτα εύστοχοι με εξαίρεση τους Σορλέν και Βιτόλο να χάνουν τη μάχη με τους Σηφάκη και Χαλκιά αντίστοιχα.

Στο 17ο πέναλτι, με το σκορ στο 7-7, ο Σωτήρης Μπαλάφας ευστόχησε και πανηγύρισε βγάζοντας τη φανέλα του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από τον διαιτητή Παμπορίδη με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο μέσος από την Άρτα έγινε ο πρώτος που αποβλήθηκε σε διαδικασία πέναλτι, μάλιστα, έγινε σύνθημα («ΠΑΟΚ σ' αγαπώ, ΠΑΟΚ είσαι ο ένας, κόκκινη στα πέναλτι, δεν έφαγε κανένας»), που του το λένε ακόμη, όπως παραδέχθηκε σε παλαιότερη συνέντευξη του.

«Τι ματς κι εκείνο. Είχα φάει μεγάλη… προσγείωση από τον Φερνάντο Σάντος για εκείνη την αποβολή. Μου είχε βγει αυθόρμητα. Ούτε τίποτα προγραμματισμένο, να το κάνω επειδή παίζαμε με τον Άρη, ούτε τίποτα. Να σου πω το πόση πίεση είχε εκείνο το ματς; Διαδικασία πέναλτι στην έδρα του αντιπάλου; Σε γήπεδο που δεν πέφτει καρφίτσα; Να ξέρεις πως σχεδόν 40 χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκλειστεί από τον Άρη, να παίζεις δεύτερη φορά σε τρεις μέρες εκεί μέσα και να φτάνει το ματς στα πέναλτι και να ξεπερνάνε τα πέντε και να είναι να εκτελέσω πέναλτι; Σκέψου ότι είμαστε σε αυτή την εποχή, ο ΠΑΟΚ πήρε τίτλους και αυτό το ματς το συζητάνε ακόμη», είχε πει στο «athletestories».

Ο Σέρχιο Κόκε ισοφάρισε σε 8-8 και ήρθε η σειρά του Στέφανου Αθανασιάδη να στήσει την μπάλα στην «άσπρη βούλα» για το 19ο πέναλτι. Ο 20χρονος, τότε, επιθετικός του ΠΑΟΚ έβαλε την ομάδα του μπροστά με 9-8 και αμέσως μετά την εύστοχη εκτέλεση γύρισε και έκανε ένα μακρόσυρτο «σςςςςς» προς την κερκίδα, εικόνα που έγινε πρωτοσέλιδο την επομένη στα «Σπορ του Βορρά»

Αμέσως μετά ήρθε η σειρά του Καράμπελα να χτυπήσει το 20ο πέναλτι. Ο αμυντικός του Άρη έστειλε την μπάλα άουτ και «έδωσε» άθελα του την πρόκριση στον ΠΑΟΚ.

Την αποστολή του Δικεφάλου μετά την πρόκριση στο «Βικελίδης», την υποδέχτηκαν στην Τούμπα περίπου 5.000 οπαδοί, κάνοντας τη νύχτα μέρα έξω από το γήπεδο...