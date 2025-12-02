Η αποστολή του Λεβαδειακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας (3/12, 15:00).

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αγώνα με τη Μαρκό στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκόπουλου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν υπολογίζει για ακόμα ένα ματς στον τραυματίας Λαγιούς, ενώ εκτός έμειναν Βήχος και Τσοκάι, για λόγους αποφόρτισης.

Οι Βοιωτοί είναι στη 2η θέση της βαθμολογίας, καθώς έχουν το «απόλυτο», ενώ η 14η Μαρκό έχει 1 πόντο.

Η αποστολή του Λεβαδειακού

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Χάνα, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Λαμαράνα, Πλέγας, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.