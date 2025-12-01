Βόλος: Ανάσες σε διάφορους βασικούς ενόψει Αιγάλεω
Ο Βόλος υποδέχεται την Τρίτη (2/12, 19:00) στο Πανθεσσαλικό το Αιγάλεω για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο τραυματίας Χουάνπι παραμένει εκτός, όπως και ο Σόρια που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, ενώ παίρνουν ανάσες διάφοροι βασικοί καθώς οι Μύγας, Μαρτίνες, Κόμπα και Λάμπρου δεν βρίσκονται στην αποστολή.
Η αποστολή του Βόλου: Σιαμπάνης, Αντεμπάγιο, Γραμματικάκης, Χέρμανσον, Κάργας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Προύντζος, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Λεγκίσι, Μακνί, Χάμουλιτς. Σαντής.
