Η αντίδραση του Μπενίτεθ στο γκολ του Ατρομήτου, ο... μη πανηγυρισμός του στην ισοφάριση του Πάντοβιτς και τα high five στο τέλος του ματς
Ο Ράφα Μπενίτεθ ήταν το κεντρικό πρόσωπο της παρακάμερας του Παναθηναϊκού μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.
Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Ατρομήτου στο Περιστέρι με 2-1 για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης στην οποία το κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ και οι αντιδράσεις του, με τον Ισπανό τεχνικό να ζει έντονα κάθε στιγμή.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.