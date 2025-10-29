Με γκολ έκλεισε το ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο ο Ολυμπιακός, με τον Μπιανκόν που είχε ανοίξει το σκορ, να κάνει στις καθυστερήσεις το 4-0.

Όπως ξεκίνησε, τελείωσε το ημίχρονο του αγώνα με τον Βόλο για τον Ολυμπιακό. Όχι απλά με γκολ, αλλά με γκολ του Μπιανκόν. Συγκεκριμένα στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου οι «ερυθρόλευκοι» κέρδισαν φάουλ με τον Γιαζίτζι να το εκτελεί και τον Γάλλο κεντρικό αμυντικό να κάνει με νέα κεφαλιά το 4-0.