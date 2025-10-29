Χιμένεθ: «Θέλαμε να νικήσουμε με μεγαλύτερη διαφορά»

Ο Μανόλο Χιμένεθ έμεινε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του στη νίκη επί του Αιγάλεω κι έδειξε το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ελπίζοντας ότι πέρα από απουσία, θα μετρήσει και επιστροφές.

Με δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι, ο Ισπανός προπονητής του Άρη στάθηκε τόσο στην προσπάθεια όσο και στο αποτέλεσμα υποστηρίζοντας ότι επιτεύχθηκε ο στόχος της νίκης, όχι όμως του αριθμού των τερμάτων. Οι «κίτρινοι» είχαν 19 τελικές προσπάθειες κι αρκετές εξ’ αυτών ήταν «καθαρές» ευκαιρίες. «Είμαι ικανοποιημένος με τη νίκη. Θέλαμε να νικήσουμε με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ και τελικά ήρθε στο τέλος, σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο», είπε.

Σε ερώτηση για το παιχνίδι που ακολουθεί απέναντι στον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη» είπε ότι… «είναι μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες· θα τα δώσουμε όλα για να διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».