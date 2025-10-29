Αιγάλεω - Άρης: Ο Σούντμπεργκ έδωσε ξανά το προβάδισμα στους Θεσσαλονικείς
Ο Σούντμπεργκ σημείωσε το 2-1 για τον Άρη κόντρα στο Αιγάλεω.
Ο Άρης δέχθηκε την ισοφάριση από το Αιγάλεω στο 54' είδε λίγα λεπτά αργότερα τους τυπικά γηπεδούχους να έχουν διπλό δοκάρι, αλλά στο 59' πήρε ξανά το προβάδισμα.
Αυτή τη φορά ήταν ο Σούντμπεργκ, ο οποίος με κεφαλιά σημείωσε το 2-1.
