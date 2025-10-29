Ο Σούντμπεργκ σημείωσε το 2-1 για τον Άρη κόντρα στο Αιγάλεω.

Ο Άρης δέχθηκε την ισοφάριση από το Αιγάλεω στο 54' είδε λίγα λεπτά αργότερα τους τυπικά γηπεδούχους να έχουν διπλό δοκάρι, αλλά στο 59' πήρε ξανά το προβάδισμα.

Αυτή τη φορά ήταν ο Σούντμπεργκ, ο οποίος με κεφαλιά σημείωσε το 2-1.

