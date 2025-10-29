Ο Άρης ήταν αυτός που κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο ματς με το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου. Σκόρερ ο Ρόουζ με κεφαλιά στο 29'.

Ένα λεπτό πριν η αναμέτρηση του Αιγάλεω με τον Άρη φτάσει στο πρώτο μισάωρο και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Συγκεκριμένα στο 29' ο Μορουτσάν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Ρόουζ με ωραία γυριστή κεφαλιά έκανε το 0-1 σε μια αναμέτρηση που διεξάγεται στην Καρδίτσα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου.