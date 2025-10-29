Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον Βόλο, βασικοί οι Μάνσα κα Βέζο
Γνωστοποιήθηκαν οι αποφάσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε επίπεδο επιλογών του για την 11άδα στο Ολυμπιακός - Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας.
Ο Ισπανός κόουτς ξεκινά βασικούς τους Μάνσα κα Βέζο. Η αρχική 11άδα του συλλόγου του Ολυμπιακού για τον Βόλο και το ματς Κυπέλλου στο φαληρικό γήπεδο: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Βέζο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ. Είναι μία 11άδα με 4 στόπερ, εκ των οποίων οι 2 (λογικά ο Γάλλος και ο Βέζο) θα βρεθούν στα άκρα.
@Photo credits: eurokinissi, KLODIAN LATO / EUROKINISSI
