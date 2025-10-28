Η Κηφισιά βρήκε δύο γκολ με Αμανί και Μουσιόλικ και γύρισε το ματς με την Athens Kallithea.

Η Κηφισιά εξαπέλυσε την αντεπίθεσή της και σε τέσσερα λεπτά γύρισε το παιχνίδι με την Athens Kallithea σε 2-1.

Στο 65' ο Ζέρσον έκλεψε την μπάλα από τον Σαταριάνο, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, έκανε το γύρισμα και ο Αμανί ισοφάρισε με πλασέ.

Στο 69' σε παράλληλο γύρισμα του Μαϊντάνα ο Μούσιολικ με άψογο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή.