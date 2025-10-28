Κηφισιά - Athens Kallithea: Σε 4' γύρισαν το ματς οι γηπεδούχοι
Η Κηφισιά βρήκε δύο γκολ με Αμανί και Μουσιόλικ και γύρισε το ματς με την Athens Kallithea.
Η Κηφισιά εξαπέλυσε την αντεπίθεσή της και σε τέσσερα λεπτά γύρισε το παιχνίδι με την Athens Kallithea σε 2-1.
Στο 65' ο Ζέρσον έκλεψε την μπάλα από τον Σαταριάνο, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, έκανε το γύρισμα και ο Αμανί ισοφάρισε με πλασέ.
Στο 69' σε παράλληλο γύρισμα του Μαϊντάνα ο Μούσιολικ με άψογο πλασέ ολοκλήρωσε την ανατροπή.
@Photo credits: eurokinissi
