Αντικατάσταση Πουλικίδη μετά το Κηφισιά - Παναιτωλικός

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε μία αλλαγή στους ορισμούς για τα ματς του Κυπέλλου με τον Πουλικίδη να μένει τελικά εκτός, παρ' ότι είχε οριστεί ως VAR στο ματς του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ.

Μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής έγινε στους ορισμούς των διαιτητών των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος το προσεχές διήμερο (28-29/10), αφού ο Πουλικίδης, που ήταν VAR στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ στην Τούμπα (29/10-21:30), αντικαταστάθηκε, μετά την παρουσία του στον αγώνα της Κηφισιάς με τον Παναιτωλικό.

Στην θέση του διαιτητή αυτού πήγε ο Μιχάλης Ματσούκας, ο οποίος χρειάστηκε να αλλαχθεί επίσης μιας και είχε οριστεί ως AVAR στο ματς μεταξύ του Ατρομήτου και του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι.

Την θέση του στο παιχνίδι αυτό πήρε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης.