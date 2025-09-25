Καλοσκάμης: «Οταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα, ελπίζω να γίνει πολλές φορές ακόμα»

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης μίλησε στην κάμερα της AEK TV σχετικά με την εξαιρετική του εμφάνιση απέναντι στον Παναιτωλικό, όπου σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στη νίκη επί του Παναιτωλικού με 2-1 για το Κύπελλο Ελλάδας. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αναδείχθηκε MVP του αγώνα μέσα από την ψηφοφορία των μελών της επίσημης κοινότητας της Ένωσης στο Viber, μετά την εξαιρετική του εμφάνιση.

Στο πρώτο γκολ της ομάδας του Νίκολιτς, ο ίδιος έδωσε την ασίστ, ενώ λίγο αργότερα σημείωσε το παρθενικό του τέρμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην κάμερα του ΑΕΚ TV:

«Ηταν σημαντικό. Ο κόουτς μας ζήτησε να βγάλουμε αντίδραση. Πιστεύω στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Βγάλαμε αντίδραση. Βέβαια, μετά κάτσαμε πίσω. Δεν πρέπει να γίνεται. Πρέπει από το πρώτο μέχρι το 90ο λεπτό να κυριαρχούμε στο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά ήταν σημαντικό που νικήσαμε. Και κοιτάμε παρακάτω. Οταν έβαλα το γκολ ανατρίχιασα, να σας πω την αλήθεια. Πολύ ωραίο συναίσθημα και ελπίζω να γίνει πολλές φορές ακόμα».