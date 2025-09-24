Καλοσκάμης: «Φοβερό συναίσθημα το πρώτο γκολ, μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς»

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Καλοσκάμη στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεα.

Ο Δημήτρης Καλοσκάμης ήταν ο πρωταγωνιστής της ΑΕΚ στη νίκη επί του Παναιτωλικού στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός έδωσε ασίστ στο γκολ του Πιερό και πέτυχε το παρθενικό του γκολ με τον Δικέφαλο στο στήθος.

Στις δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV ο Έλληνας χαφ εξέφρασε τα συναισθήματα του γι΄ αυτήν την ξεχωριστή βραδιά.

Οι δηλώσεις του Καλοσκάμη

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, ο κόουτς ήθελε να βγάλουμε αντίδραση μετά την γκέλα στη Λάρισα. Μπήκαμε πολύ δυνατά, κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι και προηγηθήκαμε 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε πολύ χώρο στον αντίπαλο, δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.

Είμαστε ΑΕΚ και πρέπει να κυριαρχούμε από το πρώτο ως το 90ο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά σημαντικό είναι ότι βγάλαμε αντίδραση και τώρα κοιτάμε την Κυριακή».

Για το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα είπε: «Φοβερό το συναίσθημα. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια προσπαθούσα, το έψαχνα το γκολ. Πρέπει να προσπαθείς, να μην το βάζεις κάτω, έτσι θα ανταμειφθείς. Είμαι πολύ χαρούμενος που έβαλα το πρώτο μου γκολ σε αυτό το γήπεδο και μπροστά σε αυτούς τους οπαδούς».

Κοντούρης: «Με τον Παναθηναϊκό ήρθε η στιγμή να πάρουμε την πρώτη νίκη στο Αγρίνιο»

Μαζί με τον Καλοσκάμη μίλησε και ο νεαρός χαφ του Παναιτωλικού, Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος έστειλε το μήνυμα του για το ερχόμενο εντός έδρας ματς με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα.

«Στο πρώτο ημίχρονο δεν μπήκαμε καθόλου, δεν υπάρχει δικαιολογία. Στο δεύτερο παρουσιαστήκαμε πολύ πιο βελτιωμένοι. Αφήνουμε πίσω το σημερινό παιχνίδι.

Κοιτάμε το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό και ήρθε η στιγμή να πάρουμε την πρώτη μας νίκη στο Αγρίνιο. Στο μέλλον θα παρουσιαστούμε ακόμα καλύτεροι.

Ήρθαν νέα παιδιά, ο ένας προσπαθεί να μάθει τον άλλον. Δεν έχουμε ξεκινήσει όπως θέλουμε. Είμαι βέβαιος ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη αρχής γενομένης από το ματς της Κυριακής».

