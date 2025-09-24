Παπαδόπουλος: «Αν ήμουν φίλαθλος στην κερκίδα θα χαιρόμουν να βλέπω τον Λεβαδειακό»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet ανέφερε πως αν ήταν στην εξέδρα θα χαιρόταν να βλέπει την ομάδα του.

Ο Λεβαδειακός μετά το επιβλητικό 4-1 επί του ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, επικράτησε και στη Λάρισα της ΑΕΛ Novibet με 2-1 και έκανε το δύο στα δύο στην φετινή διοργάνωση. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Νίκος Παπαδόπουλος μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV ανέφερε τα εξής: «Είναι ευχάριστο που βρισκόμαστε στην κορυφή της League Phase. Εκεί θέλουμε να παραμείνουμε μέχρι το τέλος. Για το σημερινό παιχνίδι είχαμε την κατοχή, χάσαμε αρκετές ευκαιρίες και δεν απειληθήκαμε, όμως στο ποδόσφαιρο σε μια αδράνεια μπορείς να δεχθείς γκολ, αλλά το ποδόσφαιρο στο τέλος είναι δίκαιο.

Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τους παίκτες μου και αυτό που τους είπα στο ημίχρονο, είναι ότι αν ήμουν φίλαθλος και καθόμουν στην κερκίδα, θα χαιρόμουν να βλέπω αυτή την ομάδα. Είμαι περήφανος που συνεργάζομαι μαζί τους, γιατί πέρα από καλοί παίκτες είναι και εξαιρετικοί χαρακτήρες. Μα το σημαντικότερο είναι ότι νιώθουν νικητές, δεν τα παρατάνε, δεν σταματάμε ποτέ να πιστεύουμε ότι μπορούμε να νικήσουμε ένα παιχνίδι, όπως έγινε και σήμερα.

Μην γελιόμαστε στο Κύπελλο υπάρχουν πολλές καλές ομάδες, που έχουν πιο πολλή εμπειρία από εμάς, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια μας. Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο Κύπελλο και στο πρωτάθλημα έχουμε θέσει έναν στόχο, τον οποίο πρέπει να πετύχουμε και αυτό το κάνει πιο δύσκολο, αλλά εμπιστοσύνη και ποιότητα υπάρχει για να κατακτήσουμε και αυτό τον στόχο».