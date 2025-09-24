Στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικός ο Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 3-0.

Ο Λούκα Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στο 76ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο διεθνής Σέρβος φορ σούταρε προ κενής εστίας και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Οι Ενωσίτες για να εκφράσουν τη στήριξη τους στον επιθετικό του Δικεφάλου τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του.