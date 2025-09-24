ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ο Γιόβιτς «έσπασε» το οριζόντιο δοκάρι προ κενής εστίας
Ο Λούκα Γιόβιτς έχασε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 3-0 για την ΑΕΚ στον αγώνα με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Στο 76ο λεπτό ο Μαρίν εκτέλεσε κόρνερ, ο Βίντα πήρε την κεφαλιά, ο Ζίβκοβιτς απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά ο διεθνής Σέρβος φορ σούταρε προ κενής εστίας και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.
Οι Ενωσίτες για να εκφράσουν τη στήριξη τους στον επιθετικό του Δικεφάλου τραγούδησαν ρυθμικά το όνομα του.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.