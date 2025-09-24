ΑΕΚ - Παναιτωλικός: Ασίστ Καλοσκάμη, άνοιξε το σκορ ο Πιερό (vid)
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στη League Phase, χάρη σε γκολ του Φραντζί Πιερό.
Η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ στον 26ο λεοτό του αγώνα με τον Παναιτωλικό για τη 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Μάνταλος έβγαλε τη σέντρα, ο Καλοσκάμης πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Πιερό με κεφαλιά εξ επαφής έκανε το 1-0.
Οι Αγρινιώτες διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ, όμως μετά από εξέταση της φάσης το γκολ μέτρησε κανονικά.
