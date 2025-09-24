Ο Δημήτρης Μελισσανίδης έδωσε το παρών στην «OPAP Arena» για το ματς της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό και είχε τετ α τετ με τον Μάριο Ηλιόπουλο.

Ο Δημήτρης Μελισσανίδης επέστρεψε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο εμβληματικός ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ βρέθηκε στη σουίτα του στην «OPAP Arena» για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό γαι τη 2η αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τετ α τετ του Δημήτρη Μελισσανίδη με τον διάδοχο του στη διοικητική ηγεσία του Δικεφάλου, Μάριο Ηλιόπουλο.