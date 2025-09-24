Οι Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς ξεκινάνε στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό, με τον Μάρκο Νίκολιτς να προχωρά σε εννιά αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet.

Όπως αναμενόταν ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε βαθύ rotation στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια αλλάζοντας τους εννιά από τους έντεκα παίκτες που είχαν ξεκινήσει στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την ΑΕΛ Novibet.

Συγκεκριμένα μόνο οι Μουκουντί και Ελίασον είναι οι δύο που διατηρούνται στο αρχικό σχήμα, με τους Ζοάο Μάριο και Γκρούγιτς να παίρνουν φανέλα βασικού.

Η ΑΕΚ ξεκινάει με τον Μπρινιόλι στην εστία, τους Πένραϊς, Βίντα, Μουκουντί και Ουντουμπάτζο στην άμυνα και τους Γκρούγιτς και Μάνταλο δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Οι Ελίασον και Ζοάο Μάριο είναι στα δύο άκρα και ο Καλοσκάμης πίσω από τον προωθημένο Πιερό.

Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Μπαλαμώτης, Αγγελόπουλος, Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Πινέδα, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Κουτέσα, Γιόβιτς, Κοϊτά.