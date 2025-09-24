Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1: Τα highlights της νίκης των Κρητικών

Athens Kallithea - ΟΦΗ

Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1.

Ο ΟΦΗ πέτυχε τη δεύτερή του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Κρητικοί με το γκολ του Σαλσέδο νίκησαν 1-0 την Athens Kallithea κι έτσι βρίσκονται στην κορυφή.

