Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1: Τα highlights της νίκης των Κρητικών
Τα στιγμιότυπα της αναμέτρησης Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1.
Ο ΟΦΗ πέτυχε τη δεύτερή του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Οι Κρητικοί με το γκολ του Σαλσέδο νίκησαν 1-0 την Athens Kallithea κι έτσι βρίσκονται στην κορυφή.
Δείτε τα highlights του αγώνα
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
