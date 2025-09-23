Άρης: Ολικό rotation από τον Μανόλο Χιμένεθ στην 11αδα του Άρη
Ο Ισπανός προπονητής έχει να διαχειριστεί ένα σωρό απουσίες αλλά και την επιβάρυνση συγκεκριμένων παικτών από τα διαδοχικά παιχνίδια. Η αμυντική γραμμή άλλαξε ολοκληρωτικά καθώς εκτός του Γιώργου Αθανασιάδη ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία, ο Νοά Σούντμπεργκ θα κάνει ντεμπούτο ως δεύτερος στόπερ δίπλα στον Ροζ, ενώ Φατιγκά και Φρίντεκ είναι οι δύο full back. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι δίπλα στον Μιχάλη Βοριαζίδη ενώ ο Μαμαντού Νινγκ θα έχει ρόλο επιτελικού μέσου.
Στην επιθετική γραμμή, το βασικό πλάνο περιλαμβάνει την παρουσία των Γιαννιώτα, Σίστο στα άκρα και τον Γκαμπριέλ Μισεουί στην κορυφή. Δεν αποκλείεται όμως οι ρόλοι να εναλλάσσονται στη διάρκεια του αγώνα.
