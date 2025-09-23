Ο Μανόλο Χιμένεθ επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις που τον ήθελαν να προχωρά σε συντριπτικές αλλαγές στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (20:00) Κυπέλλου με το Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης».

Ο Ισπανός προπονητής έχει να διαχειριστεί ένα σωρό απουσίες αλλά και την επιβάρυνση συγκεκριμένων παικτών από τα διαδοχικά παιχνίδια. Η αμυντική γραμμή άλλαξε ολοκληρωτικά καθώς εκτός του Γιώργου Αθανασιάδη ο οποίος θα υπερασπιστεί την εστία, ο Νοά Σούντμπεργκ θα κάνει ντεμπούτο ως δεύτερος στόπερ δίπλα στον Ροζ, ενώ Φατιγκά και Φρίντεκ είναι οι δύο full back. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ο Κώστας Γαλανόπουλος είναι δίπλα στον Μιχάλη Βοριαζίδη ενώ ο Μαμαντού Νινγκ θα έχει ρόλο επιτελικού μέσου.

Στην επιθετική γραμμή, το βασικό πλάνο περιλαμβάνει την παρουσία των Γιαννιώτα, Σίστο στα άκρα και τον Γκαμπριέλ Μισεουί στην κορυφή. Δεν αποκλείεται όμως οι ρόλοι να εναλλάσσονται στη διάρκεια του αγώνα.