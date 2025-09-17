Παναθηναϊκός – Athens Kallithea: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη την League Phase του Κυπέλλου επικρατώντας της Athens Kallithea με 1-0. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Με γκολ του Ντέσερς μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Τετέ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Λεωφόρο με 1-0 της Athens Kallithea στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ των «πρασίνων», αλλά και τις άλλες φάσεις που δημιούργησαν και οι δύο ομάδες.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.