Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη την League Phase του Κυπέλλου επικρατώντας της Athens Kallithea με 1-0. Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.

Με γκολ του Ντέσερς μετά από εξαιρετική προσπάθεια του Τετέ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε στην Λεωφόρο με 1-0 της Athens Kallithea στην 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το γκολ των «πρασίνων», αλλά και τις άλλες φάσεις που δημιούργησαν και οι δύο ομάδες.