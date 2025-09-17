Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση του Μαρκό με την ΑΕΛ Novibet που διεξήχθη στην Καρδίτσα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν μπροστά με 1-2 μέχρι τις καθυστερήσεις όταν οι τυπικά γηπεδούχοι με τον Μεντόζα διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Από έναν βαθμό πήραν στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου το Μαρκό και η ΑΕΛ Novibet μετά το 2-2 σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην Καρδίτσα και ήταν κεκλεισμένων των θυρών. Οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να προηγηθούν δύο φορές, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι αντέδρασαν και στις δύο.

Αρχικά στο 28' ο Χατζηστραβός έκανε το 0-1 ανοίγοντας το σκορ για τους «βυσσινί». Δύο λεπτά όμως πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο ο Σμάλης μετά από κόρνερ κατάφερε να ισοφαρίσει κάνοντας το 1-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο και πάλι οι Θεσσαλοί κατάφεραν να προηγηθούν με τον Μούργο στο 71', αλλά στις καθυστερήσεις το Μαρκό κέρδισε πέναλτι, με τον Μεντόζα να ευστοχεί στην εσχάτη των ποινών διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Οι Συνθέσεις

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Σιαφαρίκας, Τσακνής (72′ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγενγκά, Οικονομίδης (72′ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (61′ Καλέργης), Σεμπά (61′ Μεντόζα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Αποστολάκης, Σουρλής (60′ Μούργος), Στάικος (46′ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (82′ Σαγάλ), Γκαράτε, Πασάς (60′ Τούπτα), Δημηνίκος (60′ Βαρσάμης).