Ο ΠΑΟΚ ενημέρωσε τον κόσμο του πως τίθενται σήμερα στην διάθεσή του τα εισιτήρια του αγώνα με το Μαρκό για το Κύπελλο.

Με ανακοίνωσή του ο ΠΑΟΚ γνωστοποίησε πως το πρωί της Δευτέρας (15/12) στις 10:00 θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με το Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, με τις τιμές τους ξεκινούν από τα 10 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Δευτέρα (15.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Μαρκό, για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17.12) στις 20:00 στο γήπεδο της Τούμπας.