Παναθηναϊκός - Athens Kallithea: Βασικοί Ντέσερς, Ταμπόρδα και Μπρέγκου στο τριφύλλι
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο την Athens Kallithea για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο προσωρινός προπονητής Δημήτρης Κοροπούλης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.
Βασικοί για πρώτη φορά είναι οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Μπρέγκου. Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Λαφόν, δεξί μπακ θα είναι ο Κώτσιρας και ο Μλαντένοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας.
Στόπερ θα παίξουν οι Ίνγκασον, Γεντβάι, στα χαφ οι Σιώπης, Μπρέγκου, στα άκρα της επίθεσης οι Τετέ, Ζαρουρί και ο Ταμπόρδα θ' αγωνιστεί πίσω από τον Ντέσερς.
Δείτε ΕπίσηςΑθανασίου στους «Galacticos»: «Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Παναθηναϊκός θα πάει με Κόντη κόντρα στον Ολυμπιακό» (vid)
Δείτε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.