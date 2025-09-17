Ο Ντέσερις, ο Ταμπόρδα βρίσκονται στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς με την Athens Kallithea.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο την Athens Kallithea για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο προσωρινός προπονητής Δημήτρης Κοροπούλης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα.

Βασικοί για πρώτη φορά είναι οι Ντέσερς, Ταμπόρδα και Μπρέγκου. Στο τέρμα θα βρίσκεται ο Λαφόν, δεξί μπακ θα είναι ο Κώτσιρας και ο Μλαντένοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας.

Στόπερ θα παίξουν οι Ίνγκασον, Γεντβάι, στα χαφ οι Σιώπης, Μπρέγκου, στα άκρα της επίθεσης οι Τετέ, Ζαρουρί και ο Ταμπόρδα θ' αγωνιστεί πίσω από τον Ντέσερς.

Δείτε την ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

