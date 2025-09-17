Αιγάλεω - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Σε έντεκα αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, με τον Ζοάο Μάριο να είναι στον πάγκο.
Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος και Οντουμπάτζο στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στις δύο πλευρές και τον Ζίνι με τον Πιερό στην επίθεση.
Στον πάγκο είναι ο Ζοάο Μάριο, μαζί με τους Μπαλαμώτη, Πήλιο, Γιόνσον, Πινέλα, Ελίασον, Καραργύρη, Κοσίδη, Ρέλβας και Κολιμάτση.
Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Αιγάλεω είναι σε κάκιστη κατάσταση, κάτι που φάνηκε να τονίζει και στους ανθρώπους της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς με τις κινήσεις των χεριών του στην αναγνωριστική βόλτα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Super League 2, Νότιος Όμιλος: Μεγάλο «διπλό» της Athens Kallithea στο Αιγάλεω με buzzer beater στο 90+9', πρεμιέρα με το «δεξί» και για Καλαμάτα
- Κύπελλο Ελλάδας: Τα τηλεοπτικά παιχνίδια της πρεμιέρας της League Phase
- Κύπελλο Ελλάδος: Με Άρης - ΠΑΟΚ η League Phase, αναλυτικά το πρόγραμμα όλων των ομάδων