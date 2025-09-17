Ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω. Στον πάγκο ο Ζοάο Μάριο.

Σε έντεκα αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, με τον Ζοάο Μάριο να είναι στον πάγκο.

Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος και Οντουμπάτζο στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στις δύο πλευρές και τον Ζίνι με τον Πιερό στην επίθεση.

Στον πάγκο είναι ο Ζοάο Μάριο, μαζί με τους Μπαλαμώτη, Πήλιο, Γιόνσον, Πινέλα, Ελίασον, Καραργύρη, Κοσίδη, Ρέλβας και Κολιμάτση.

Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Αιγάλεω είναι σε κάκιστη κατάσταση, κάτι που φάνηκε να τονίζει και στους ανθρώπους της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς με τις κινήσεις των χεριών του στην αναγνωριστική βόλτα.