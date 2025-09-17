Αιγάλεω - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης

Δημήτρης Βέργος
Ο Μάρκο Νίκολιτς της ΑΕΚ

bet365

Ολικό rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω. Στον πάγκο ο Ζοάο Μάριο.

Σε έντεκα αλλαγές προχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ για το ματς Κυπέλλου στο Αιγάλεω, με τον Ζοάο Μάριο να είναι στον πάγκο.

Ο Μπρινιόλι είναι στην εστία, οι Πένραϊς, Βίντα, Χρυσόπουλος και Οντουμπάτζο στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Καλοσκάμη και Κοϊτά στις δύο πλευρές και τον Ζίνι με τον Πιερό στην επίθεση.

Στον πάγκο είναι ο Ζοάο Μάριο, μαζί με τους Μπαλαμώτη, Πήλιο, Γιόνσον, Πινέλα, Ελίασον, Καραργύρη, Κοσίδη, Ρέλβας και Κολιμάτση.

 

Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Αιγάλεω είναι σε κάκιστη κατάσταση, κάτι που φάνηκε να τονίζει και στους ανθρώπους της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς με τις κινήσεις των χεριών του στην αναγνωριστική βόλτα.

Το γήπεδο του Αιγάλεω

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Τελευταία Νέα