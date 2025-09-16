Λεβαδειακός: Όλοι διαθέσιμοι ενόψει ΠΑΟΚ
Μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ, ο Λεβαδειακός υποδέχεται την Τετάρτη (17/9, 17:30) τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, υπολογίζοντας όλους τους παίκτες του.
Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς, Βέρμπιτς και Παλάσιος.
